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Maduro'nun seçim kararının ardından Guaido'dan sokağa çıkma çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2019 07:34 | Son Güncelleme

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta büyük protesto eylemleri için yeniden sokağa çağırdı.

Maduro'nun seçim kararının ardından Guaido'dan sokağa çıkma çağrısı

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu tanımayan Guaido'yu destekleyen binlerce kişinin sokaklara çıktığı bir gün geçirdi. Caracas'ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi yakınındaki Bolivar Bulvarı'nı dolduran Maduro destekçileri gibi Guaido liderliğindeki muhalifler de kentin sokaklarını doldurdu.

Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı'nda düzenlenen miting için kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, etkinliğin başlamasından önce alanda toplandı.

Devlet Başkanı Maduro karşıtı pankartlar ve Venezuela bayrakları taşıyan Guaido destekçileri, attıkları sloganlarla "özgür ve şeffaf seçim" isteklerini yineledi.

12 ŞUBAT'TA YENİDEN BÜYÜK GÖSTERİLER

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.

Hedeflerine ulaşana kadar protesto eylemlerinin süreceğini ifade eden Guaido, 12 Şubat öncesinde de gösteriler düzenleyeceklerini belirtti fakat tarihi ve niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

KRİTİK TARİHİ AÇIKLAYACAK

Ülkeye Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım getirileceğini belirten Guiado, bunun tarihini bugün duyuracağını açıkladı.

Guaido, ülkede 250 ila 300 bin insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti ve bu kişilere yardım ulaştırılmasının planın ilk adımını oluşturduğunu dile getirdi.

ORDUYA ÇAĞRI

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, hükümetin varlığını kabul etmediği Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanlarını ülke topraklarından çıkarması için orduya çağrıda bulundu.

Konuşmalarında sürekli Venezuela ordusundan Devlet Başkanı Maduro'ya itaat etmemesini isteyen Guaido, bu çağrısını yineledi.

Guaido, "Askerin Venezuela'nın yeniden inşaasındaki rolü sadece anayasaya uymak değil, aynı zamanda egemenliği sağlamak, ELN'yi Venezuela sınırlarının dışına sürmek, muktedir olmak ve güvenliği tesis etmektir." dedi.

HÜKÜMETTEN KARŞI HAMLE

Devlet Başkanı Maduro da dün binlerce kişinin katıldığı mitingde 10-15 Şubat'ta şimdiye kadar düzenlenen en büyük askeri geçit törenlerinin tertipleneceğini duyurmuştu.

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