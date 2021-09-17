HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mafya liderinin mezarındaki kanlı hesaplaşmada yeni detay: Her saniyesini anlattı

Mafya liderinin mezarındaki kanlı hesaplaşmada yeni detay: Her saniyesini anlattı

17.09.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstabul Esenyurt'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarı başında Ali Haşımov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Kenan Imanzade hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. Imanzade ifadesinde Ali Haşımov'un ölümünün detaylarını anlattı.

Mafya liderinin mezarındaki kanlı hesaplaşmada yeni detay: Her saniyesini anlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay anlatıldı. 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı lotu quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta Gülvadi mezarlığında bulunan kabrini ziyarete gelen Kenan Imanzade ve Ali Haşımov arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

"RAHATLAMASI İÇİN SİLAHI VERDİM"

Savcılıkça alınan ifadesinde Kenan Imanzade, Rusya'dan arayan bir arkadaşının Ali'nin kendisini öldürmek üzere gönderilmiş bir tetikçi olduğunu söylemesi üzerine tartıştıklarını anlattı. Şüpheli Kenan Imanzade, "Bu konuyu konuşmak için manevi ağabeyi olarak gördüğü Nadir Salifov'un mezarı başına gittik. Ali ile tartıştık onu iterek yere düşürdüm. Daha sonra kaldırarak sarıldım. Ali'ye silahı vererek rahatlaması için havaya ateş etmesini söyledim. Ancak Ali silahı kendi kafasına dayadı. Silahı elinden almak istediğimde silah ateş aldı ben kolumdan yaralandım. Hastaneye gittiğimde Ali'nin öldüğünü duydum" dedi.

Kriminal polis, ölen Ali Haşımov'un el swaplarında atış artıklarına rastlandığını, şüphelilerde rastlanmadığını bildirdi.
İddianamede şüpheli Kenan Imanzade'nin maktulü başından vurarak öldürdüğü anlaşıldığından 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadıArkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Musa Orhan'ın duruşmasına giren sahte avukatın görüntüleri ortaya çıktıMusa Orhan'ın duruşmasına giren sahte avukatın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.