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Magnezyum takviyesi almak sağlıklı mı? Magnezyum hakkında her şey...

09.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magnezyum, vücut ısısının dengelenmesi, protein sentezinin düzenlenmesi ve sinir hücrelerinin haberleşmesinin sağlanması için gerekli olan temel bir mineraldir. Peki magnezyumu hangi besinler ile karşılarız? Magnezyum takviyesi almak gerekir mi? Takviye alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar…

Magnezyum takviyesi almak sağlıklı mı? Magnezyum hakkında her şey...

Vücudumuzda üç yüzden fazla enzimatik reaksiyon için magnezyum gereklidir. Eksikliği; yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Kabuklu kuru yemişler, kuru baklagiller, tam tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler magnezyumun en zengin kaynaklarını oluşturur. Bu besin grupları yeterince tüketilmediğinde magnezyum eksikliği ile oluşabilir. Böyle durumlarda hekim kontrolünde magnezyum takviyesinin alınması sağlık açısında önem taşır. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

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RUHSAL BOZUKLUKLARDA VÜCUTTAKİ MAGNEZYUM SEVİYELERİ DÜŞER

En yaygın görülen anksiyete ve depresyon gibi çeşitli ruhsal bozuklukların seyri sırasında magnezyum düzeylerinin düştüğü belirtilir. Mevcut kanıtlar, anksiyete tedavisinde magnezyum desteğinin kaygı üzerinde yararlı bir etkisi olduğunu gösterir. Bu gibi durumlarda beslenme düzenine magnezyum kaynakları mutlaka eklenmelidir.

UYKUSUZLUĞUN ÇÖZÜMÜ MAGNEZYUM TAKVİYESİ OLABİLİR

Magnezyum düzeyi düşük olan kişilerin, uykuya dalmada güçlük gibi uyku sorunları yaşama olasılığı daha yüksektir ve yapılan çalışmalar, magnezyum takviyelerinin uyku kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir. Yaşlı yetişkinler arasında yapılan çalışmalar; 8 haftaya kadar günde 320-720 mg magnezyum takviyesinin, uykuya dalma süresini azalttığını ve toplam uyku süresini artırdığını bulmuştur.

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KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTABİLİR

Düşük magnezyum seviyelerinin kan şekeri ve kan basıncı gibi kalp hastalığı risk faktörlerini artırdığını düşünülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde; magnezyum takviyesinin, kan basıncını, kolesterol seviyelerini ve açlık kan şekerini düşürerek tip 2 diyabetli kişilerde bazı kalp hastalığı riskini azalttığı bulunmuştur. Bu nedenle magnezyum takviyesi almak, özellikle eksikliği olan kişilerde kalp hastalığı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

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YAN ETKİLERE DİKKAT!

Magnezyum takviyesi kalp ilaçları, antibiyotikler ve idrar söktürücü ilaçları kullanan kişiler için tehlikeli olabilir. Özellikle böbrek sorunları olan kişilerin magnezyum takviyeleri ile ilgili yan etki yaşama riski daha yüksektir. Magnezyum takviyesinin yan etkileri sık görülmese de; yüksek dozlarda kullanıldığında ishal, mide bulantısı ve kusma gibi sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıp Enstitüsünün Gıda ve Beslenme Kurulu, ek magnezyum için günde 350 mg tolere edilebilir bir üst sınır belirlemiştir. Takviye alınmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.


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