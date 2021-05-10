Mahalle afet gönüllüleriyle 'Afet anında acil müdahale' eğitimi

KAYA Ropes’in sponsorluğunda birçok kurum ve kuruluşa eğitim veren KADAK Başkanı Haydar Daştan eğitimlere pandemi kurallarına uygun şekilde devam ettiklerini belirtti.

Bu işbirliğini farklı ilçeler ile de gerçekleştiren KADAK Başkanı hedeflerinin tüm İstanbul ile sınırlı olmadığını belirtti,

İstanbul Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle yapılan eğitimler sayesinde birçok aileye ulaşıldı ve acil eylem planları oluşturuldu. Alınan sonuçların birçok aileye olumlu tesir edeceğini düşünüyoruz dedi.

Başlangıç olarak Kartal’ın 20 mahallesi için seçilen 400 kişilik gönüllü ekibine eğitimleri, 20’ şer kişilik gruplar halinde periyodik olarak verilecek. Bu ekiplerin devamlılığı sağlanarak tatbikatlar yapılacak ve eğitimin önemi tüm aile fertlerine anlatılacak.

Eğitimler için yaş sınırlamasının olmadığını belirten KADAK Başkanı Haydar Daştan, depremin de tüm canlılar arasında yaşlı, genç, çocuk diye yaş ayrımı yapmadığını belirtti.

Olası bir afet durumunda Kartal’ın 20 mahallesinde hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gönüllü ekiplerden oluşan önemli bir projeyi hayata geçiren ve bu kapsamda ‘Mahalle Gönüllüleri’ ekibini kuran Kartal Belediyesi, KADAK ile birlikte gönüllü ekibe ilk eğitimlerini vermeye başladı.