Mahalle ayağa kalktı: Küçük çocuğa mide bulandıran taciz! Yakalayınca...

İstanbul Esenyurt'tan mide bulandıran bir cinsel taciz olayının ardından linç girişimi haberi geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 30 yaşındaki V.K. mahalleli tarafından yakalandı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.’yi güçlükle mahalleden çıkardı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)



