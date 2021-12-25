HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı! "Aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken..."

Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı! "Aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken..."

25.12.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’daki Ulus Heykeli önünde toplanan mahalle bakkalları, toptancı şirketlerinin zincir marketlere bazı ürünleri daha düşük fiyattan satarak bakkalları 'fahiş fiyatçı' gibi göstermesini protesto etti. Bakkal sahibi bir vatandaş "Aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken, birkaç tane ürünü ön plana çıkararak bunların üzerinden bakkalı pahalı gösterme imajı için uğraşmaktalar” ifadelerini kullandı.

Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı! "Aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken..."

Ankara Ulus Heykeli önünde bir araya gelen bakkallar, büyük şirketlerin bazı ürünleri zincir marketlere kendilerinden daha düşük fiyata satmasını, bu nedenle halk arasında bakkalların ‘fahiş fiyatçı’ olarak görülmesini protesto etti.

Fenomen bakkal tutuklandı! Cinayette yasak aşk iddiasıFenomen bakkal tutuklandı! Cinayette yasak aşk iddiası

"BAKKALI PAHALI GÖSTERME İMAJI İÇİN UĞRAŞMAKTALAR"

Fiyatların farklılıklarından bahseden bakkal sahibi bir vatandaş, zincir markette 9,5 TL’ye satılan bir ürünün kendilerine 11,85 TL’ye geldiğini, bu şekilde bakkalları pahalı gösterme imajı vermeye çalıştıklarını söyleyerek, “Maruz kaldığımız durumlar bize belirlenen fiyat politikasının çifte standardından kaynaklanıyor. 9,5 TL’ye zincir markete satılan bir ürünümüz bize 11,85 TL’ye toptancı tarafından satılmakta. Bizim bu 14 ila 15 TL arasından satmamızı istiyorlar. Bu da yüzde 60’a varan fiyat farkına tekabül ediyor. Aynı ürünü aynı firmadan alıp bu kadar fiyat farkının olması kesinlikle haksızlıktır. Şunu da belirtmek isterim ki tüm ürünler böyle değil. Birkaç tane ürünü özellikle ön plana çıkararak aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken, birkaç tane ürünü ön plana çıkararak bunların üzerinden bakkalı pahalı gösterme imajı için uğraşmaktalar” dedi. (İHA)

Adanalı Fatma teyzenin çaresizliği! 10 yıl önce bakkal dükkanı dün de evi yandıAdanalı Fatma teyzenin çaresizliği! 10 yıl önce bakkal dükkanı dün de evi yandı

6c6dbc15-8845-44d8-8423-183de9485629

bb08763a-0af5-4b7f-a183-c6d5a02985e7

c522ec32-bcda-4890-8cc4-5d29eb5e6ca0

cdade104-db63-4b0e-8839-6b85234a2479

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Omicron hızla yayılıyor! Bakan Koca: Vakaların yüzde 10'undan fazlası...Omicron hızla yayılıyor! Bakan Koca: Vakaların yüzde 10'undan fazlası...
Anahtar Kelimeler:
Bakkal Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anne evdeymiş...

3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anne evdeymiş...

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.