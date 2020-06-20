HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahalle karıştı! 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tekme tokat dövüldü

Mahalle karıştı! 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tekme tokat dövüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e (7) otomobil çarptı. Küçük kızın ağır yaralandığı kazanın ardından mahalleli, sürücü F.A.'yı tekme tokat dövdü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. F.A. yönetimindeki otomobil, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e çarptı. Yaren kanlar içinde kalırken, mahalleli, sürücü F.A.'ya saldırdı. Mahalleli, F.A.'yı tekme tokat dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaren Eylül Öz, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Sürücü F.A. da Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!

En Çok Okunan Haberler

'Bu gidişle arabamı satacağım'

'Bu gidişle arabamı satacağım'

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Flaş iddia! Karakolluk oldular

Flaş iddia! Karakolluk oldular

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Diğer Haberler
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu

İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Polis memuru o anları anlattı

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Polis memuru o anları anlattı

Aksaray'da kadın cinayeti! Rabia Ergin dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.