Mahalle karıştı! 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tekme tokat dövüldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. F.A. yönetimindeki otomobil, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e çarptı. Yaren kanlar içinde kalırken, mahalleli, sürücü F.A.'ya saldırdı. Mahalleli, F.A.'yı tekme tokat dövdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaren Eylül Öz, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Sürücü F.A. da Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.
(DHA)