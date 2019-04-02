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Mahalle muhtarı kura sonucu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Mahalle muhtarı kura sonucu belirlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir mahallede, adayların eşit oy alması üzerine muhtar kura çekimi sonucu belirlendi.

Bozyurt Mahallesi'nde kayıtlı bin 410 seçmenin bin 247'si oy kullandı. Sayım sonucu 5 muhtar adayı arasından Ali Eşsiz ve Mehmet Güler, 505'er oy aldı.

İlçe Seçim Kurulu'nun yaptığı kura çekimi sonrası Güler, muhtarlığa seçildi.

Bu arada Ali Eşsiz'in oylarda geçersizlik olduğunu öne sürerek itirazda bulunması üzerine İlçe Seçim Kurulunun oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi.

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2019 yerel seçim sonuçları muhtar Nazilli seçim

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