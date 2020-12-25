Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

Sakarya’nın Geyve ilçesi ile Arifiye ilçesini birbirine bağlayan ve eski İpekyolu yolu olan Doğançay, Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye mahallerini birbirine bağlayan yola düşen taş parçaları tehlike saçmaya devam ediyor. Günde çok sayıda kişinin kullandığı yola düşen kayalar mal kaybına sebep oluyor. Özellikle düşen kayaların Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına zarar verdiği öğrenilirken heyelan bölgesi olan yolda çalışma başlatacaklarını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışma başlatmaması tepkiye sebep oldu.

Uzun yıllardan beri bu mağduriyeti yaşadıklarını belirten Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ayhan Ömer Odabaş, durumu birçok kez Sakarya Büyükşehir Belediyesini bildirdiğini fakat herhangi bir dönüş alamadığını dile getirdi. Sakarya Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine ulaştığını belirten Odabaş, çalışma başlatılacaklarını söylemelerine rağmen herhangi bir işlemin yapılmadığını vurguladı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİR TÜRLÜ YARDIMCI OLAMADI"

Uzun yıllardır bu sorunu yaşadıklarını ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi idaresindeki yol için belediyenin bir türlü kendilerine yardımcı olamadığını aktaran muhtar Ayhan Ömer Odabaş, “2001 yılından beri köyde yaşıyorum ama 2001 yılından önce de bizden önceki muhtarlarımızın uğraştığı gibi bu yol ile 2014’ten beri ben muhtar olduktan sonra da uğraşıyorum. Büyükşehir Belediyesi bu konu ile ilgili bize bir türlü yardımcı olamadı. Biz parasal ve tarla yönünden de yardımcı olacağımızı söyledik, maalesef bir çözüm olmadı ve o zamandan bu zamana kadar hiçbir çalışma olmadı. Geliyorlar, bakıyorlar ve bir çözüm bulunmuyor. Bizim amacımız buradaki vatandaşımızın bir zarar görmemesi. Burada 3-4 yerde devamlı taş dökülüyor ve sıkıntı çekiyoruz. Buraya biran önce çözüm bulunmasını rica ediyoruz” dedi.