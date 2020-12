Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

"1 YILDAN BERİ BELEDİYEDEN RANDEVU ALAMIYORUZ"

Sorunlarını bire bir anlatabilmek için yaklaşık 1 yıldır randevu oluşturmak istediklerini ancak randevuya cevap alamadıklarını belirten muhtar, “Belediyemizden 1 yıldan beri randevu talep ediyoruz Büyükşehir’den, randevumuza cevap verilmiyor. Bende Valimizin yanına gidince bu sorunu anlatmak için kendisine bir dilekçe ilettim. Büyükşehir Belediyesinden bir cevap geldi bana, köyün yollarını gezdiklerini ve köy yollarında bir tabela eksikliği yok diye yazılıyor. Güzergah için bir çalışma yapılıyor diyor. Ama bu tabelaların tamam olması taş dökülmesini engellemiyor ki. Her gün işe giden arkadaşlarımız var. Bu yoldan devamlı bir şekilde taş topluyor uz biz” diye konuştu.

"ÖNLEM ALINMASI İÇİN BİR CAN KAYBI MI OLMASI GEREKİYOR"

Büyükşehir’e yazdığı dilekçeye gelen cevap hakkında bilgiler veren Muhtar, “Biz bu sıkıntımızı daha nasıl anlatalım, birimizin ölmesi mi gerekiyor? Bir can mal kaybı veya mal kaybımı olması lazım. Taşların dökülmesine tabela engel değil bu tabelaların yerine yani taşların döküldüğü yerlere çelik tel çekilseydi daha iyi olurdu. Güzergah için çalışma yapıyoruz diyorlar, gelsin bir zahmet yetkililerimiz ve buradaki güzergahta nerede bir çalışma yapacağız. Buraya önlem alınması için bir can kaybı olması mı gerekiyor. Bizim ricamız bir can kaybı veya mal kaybı olmadan buna çözüm bulunması. Burada büyük bir heyelan olsa taşların dökülmesi durumunda Yüksek Hızlı Tren yolunu da kapatacağını biz defalarca söyledik” şeklinde konuştu.