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  4. Mahalleli sokağa döküldü! Bursa'da korkutan yangın

Mahalleli sokağa döküldü! Bursa'da korkutan yangın

31.05.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde binanın çatı katında meydana gelen yangın sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Mahalleli sokağa döküldü! Bursa'da korkutan yangın

Yangın Hamidiye Mahallesi Barış Sokakta bulunan apartmanın çatı katında meydana geldi.

MAHALLELİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak, dışarıya çıkarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri yangını izlemek için dışarı çıkan vatandaşları evlerine girmesi konusunda megafonla uyardı.

Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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yangın Bursa

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