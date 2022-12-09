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  4. Mahalleliyi tedirgin eden olay! Gündüz vakti sokağa inen domuzlar yakaladıkları tavuğu götürdü

Mahalleliyi tedirgin eden olay! Gündüz vakti sokağa inen domuzlar yakaladıkları tavuğu götürdü

09.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sahil kesimine yakın yerlerde bahçelere zarar veren domuzlar şimdi de kümeslerdeki tavukları götürmeye başladı. Domuzların bir tavuğu götürme anı da kameraya yansıdı.

Erdemli ilçesinin turistik sahil bölgesi Ayaş'ta domuzlar gündüz vakti sokaklara kadar indi. İrili ufaklı sürü halinde evlerin arasında dolaşan domuzlar tavukları tilki gibi yakalamaya çalışması dikkat çekti. Domuzlardan biri de yakaladığı tavuğu ağzında götürdü. O anlarda görüntülere yansıdı. Daha önce bahçelere zarar veren domuzların kısa süre içinde iki ayrı kümesten toplamda 8 tane tavuğu götürdüğü öğrenilirken, yöre sakinleri okula giden çocuklarının da olduğunu belirterek bir çözüm bulunmasını istedi.

(İHA)

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