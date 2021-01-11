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Mahalleyi havaya uçurmak istemişti! Yine ortalığı birbirine kattı

11.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Mahalleyi havaya uçurmak istemişti! Yine ortalığı birbirine kattı

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Polis tarafından dün gözaltına alınan kadın, serbest kaldıktan sonra onu şikayet eden komşularına bu sefer de sopayla saldırarak tehdit etti.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül Y. (41) ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ELİNDEKİ ÇAYDANLIK İLE POLİSLERE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

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Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi. Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SERBEST KALDI, KOMŞULARINA SOPAYLA SALDIRDI

Serbest kalmasının ardından mahallesine dönen kadın, bugün de onu şikayet eden komşularına sopayla saldırarak tehdit etti.

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MAHALLEYİ HAVAYA UÇUURMAK İSTEMİŞTİ

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti. Bölgeye gelen Bursagaz ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.

Kaynak: İHA

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