Mahalleyi havaya uçurmak istemişti! Yine ortalığı birbirine kattı

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül Y. (41) ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ELİNDEKİ ÇAYDANLIK İLE POLİSLERE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi. Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.