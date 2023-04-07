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Mahkeme, Kızılcık Şerbeti hakkında kararını verdi! Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

07.04.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti hakkında verilen RTÜK kararı gündem olmuştu. Dizinin ve kanalın avukatları RTÜK kararına itiraz etmişti. Yüksek mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. "Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlacak mı?" soruları bu sayede yanıt buldu.

Mahkeme, Kızılcık Şerbeti hakkında kararını verdi! Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti'nde istemediği bir adamla ailesinin zoruyla evlendirilen Nursema karakterinin düğün gecesi camdan atılması büyük tepki toplamıştı.

'Kızılcık Şerbeti' dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyle ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

SHOW TV avukatları kararı hızlıca itiraz etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre mahkeme kararını verdi.

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Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve RTÜK'ten de savunma istedi. Bu yüzden uzayan karar süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak.

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