Mahkeme salonu buz kesti: Deccalı öldürdüm çünkü ben İsa'yım

İstanbul Sultanbeyli'de ocak ayında 26 yaşındaki Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesinin boğazını keserek öldürüp sonrada başında sela okumuştu. Şizofreni tedavisi gördüğü ortaya çıkan Oruçgüney'in ifadesi şoke etti. "O benim annem değil, o deccal" açıklamasında bulunan Oruçgüney, savunmasının devamında ise "Deccalı öldürdüm. Çünkü ben İsa'yım" dedi.

ANNESİNİ KATLETTİ

Kan donduran vahşette, 26 Ocak 2022 tarihinde iddiaya göre anne oğul arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 26 yaşındaki Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi 54 yaşındaki Gülbeyaz Oruçgüney'i eline aldığı bıçakla boğazını keserek katletti.

BAŞINDA SELA OKUDU

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Orhan Oruçgüney, annesini öldürdükten sonra başında sela okurken komşuların ihbarı sonrası polis olay yerine geldi. Olay sonrası anne Gülbeyaz Oruçgüney'in hayatını kaybettiği öğrenilirken şüpheli genç gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde şizofreni tedavisi gördüğü ortaya çıkan şüpheli Orhan Oruçgüney, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktan 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Oruçgüney'in ifadesi ortaya çıktı.

"DECCALI ÖLDÜRDÜM ÇÜNKÜ BEN İSA'YIM"

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli gencin soğuk kanlı tavırları dikkat çekti. Sorgusunda mahkeme hakiminin 'Anneni neden öldürdün' diye sorması üzerine 'O benim annem değil, o deccal' yanıtını veren şüpheli, mahkeme salonundaki herkesi dehşete düşürdü. Savunmasına devam eden şüpheli Oruçgüney'in 'Deccalı öldürdüm. Çünkü ben İsa'yım' demesi üzerine mahkeme salonu buz kesti. Hakimlik, şüpheli gencin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.



