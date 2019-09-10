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Mahkemeden İBB Meclisi'nin çalışma gün sayısı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürerek AK Parti'nin eylül toplantılarının 5 gün olmasına ilişkin önerisini oylatmadığı belirtilen İmamoğlu'nun uygulamasıyla ilgili mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemeden İBB Meclisi'nin çalışma gün sayısı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan davada, dosyadaki bilgilere göre, İBB Meclisi'nin 7 Temmuz 2019 tarihli toplantısında Başkan İmamoğlu, meclisin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürdü.

Bunun üzerine meclis toplantılarının kaç gün yapılması gerektiği üzerine tartışma başladı. AK Parti, İBB Meclisi'nin kurulduğu günden beri haftanın 5 günü toplandığını, 2 günlük sürenin çok yoğun gündemin görüşülmesine yetmeyeceğini savundu.

Başkan İmamoğlu ise meclis toplantıları için 2 günün yeterli olabileceğini öne sürdü. AK Parti grubu, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin öneride bulundu. Ancak İmamoğlu, bu yöndeki teklifini oylamaya sunmadan reddetti.

AK Parti İBB Meclis Üyeleri Ömer Çetinkaya ve Faruk Gökkuş, İmamoğlu'nun tasarrufunu yargıya taşıdı. İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan "yürütmeyi durdurma" davasında İmamoğlu'nun uygulamasıyla ilgili mahkeme kararını açıkladı.

'İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK'

İmamoğlu'nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracağı belirtilen kararda, "Dava konusu işlem eylül ayında yapılacak meclis toplantısına ilişkin olması ve toplantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle telafisi imkansız zararların doğacağı aşikardır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi." denildi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 9 Ağustos 2019 tarihinde verdiği bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. İBB avukatı Şuğle Kınık'ın yaptığı itirazı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi görüştü.

  1. İdare Dava Dairesi, 5 Eylül 2019 tarihinde oy birliğiyle itirazı reddetti. Dairenin ret kararında, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 27. maddesi uyarında dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü. Dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında, itiraz istemine konu edilen mahkeme kararı, dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü edilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolundaki kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi." hükmüne yer verildi.

'MECLİS KARAR VERİR'

AK Partili meclis üyesi Ömer Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem idare mahkemesinin hem de istinaf mahkemesinin kendilerini haklı gördüğünü belirtti.

Belediye meclisinin iradesinin bir başkasına bırakılamayacağını dile getiren Çekinkaya, şunları kaydetti:

"İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, 'meclisi istediğim zaman açar, istediğim zaman kapatırım' anlayışında. Böyle bir şey kanunda yok. Belediye meclisi, encümen ve başkanlık gibi ayrı organdan oluşuyor. Meclis, karar organıdır. Tüm şartlarını başkana bıraktığımızda bu olmaz. Meclisin ne zaman ve ne kadar çalışacağına yine meclis karar verir. İmamoğlu, yetkisi olmadığı halde ağustosta verdiğimiz önergemizi oylatmayarak reddetmişti. Bu işlemi hukuka aykırıydı. Bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkeme bizi haklı, onu da haksız buldu ve işlemini iptal etti."

(AA)

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İBB mahkeme İBB meclisi

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