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Mahkemeden karar çıktı! O ilde ağır hasarlı binaların yıkımı durduruldu: Delil toplanacak

22.02.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 11 ilden biri olan Osmaniye'de ağır hasırlı binaların delil toplanıncaya kadar yıkılması durduruldu. Söz konusu karar Osmaniye Barosu'nun talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alındı. Konuya ilişkin konuşan Baro Başkanı Mehmet Karakoç, kararın yerinde olduğunu ifade etti.

Mahkemeden karar çıktı! O ilde ağır hasarlı binaların yıkımı durduruldu: Delil toplanacak

Osmaniye'de baronun talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi, depremde ağır hasar alan binaların delil tespiti yapılmadan yıkımını durdurdu. Baro Başkanı Mehmet Karakoç, "Bu karar, binaları hasarlı olan vatandaşların ilerde açacakları mal kaybı davalarında delil olmak üzere binalardan alınacak numunelerin delil olarak kullanılması için büyük önem taşıyor." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 11 ilden Osmaniye'de 1030 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 606 kişi de yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar kontrolü yapılan 60 bin 501 binadan 3 bin 311’i ağır hasarlı tespit edilirken, 352 bina ile ilgili ise acil yıkım kararı verildi.

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Yasal incelemelerin tamamlanmasının ardından kentte ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Ancak Osmaniye Barosu, nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne delil tespiti için, yıkımına karar verilen binaların yıkımının, yıkımı gerçekleşen ancak enkazı kaldırılmamış vaziyette bulunan binaların da delil tespitine kadar enkazının kaldırılmasının durdurulması için müracaat etti. Asliye Hukuk Mahkemesi de müracaatı değerlendirerek, Osmaniye'de ağır hasırlı binaların delil toplanıncaya kadar yıkılmasını durdurdu.

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"YERİNDE BİR KARAR"

Baro Başkanı Avukat Mehmet Karakoç, enkazında ölümlerin meydana geldiği binalarda cumhuriyet savcılığı tarafından etkin bir soruşturma yapıldığını, ancak ağır hasarlı binalarla ilgili yıkım kararı verildiğini söyledi. Bu durumun ilerde delil açısından büyük soruna yol açacağını vurgulayan Karakoç, "Biz de baro olarak insanlarımız mağdur olmasınlar diye bu konuda delil toplamak istedik. Çünkü insanlar can telaşıyla bir kısmı farklı şehirlere gitmiş, bir kısmı çadır kentteydi. Şu anda öyle bir yani delil toplamaya ya da işte binanın yıkılmasından kim sorumlu gibi bir araştırma yapmaları gibi imkanları söz konusu değildi. Biz de bu konuda bir girişimde bulunduk. Osmaniye'deki Asliye Hukuk hakimimiz bu konudaki talebimizi yerinde gördü ve bize bu konuda bir yetki verdi. Hem delil toplama açısından hem de özellikle kolon kesiği gibi durumlarında tespiti bakımından binalar yıkılmadan bir fotoğraflama elde etme gibi bir imkanımız oluştu. Bu ilerleyen aşamalarda açılacak davalarda kimin sorumlu olduğunu belirlemek açısından çok önemli bir durum olarak karşımızda. Devletimizin imkanı ölçüsünde yaraları sarmaya çalışıyor. Biz de baro olarak bu konuda bize görev düşüyor diye düşündük ve bunu kendimize iş edindik." ifadelerini kullandı.

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Hak aramak isteyen kişilere ücretsiz avukatlık hizmeti verileceğini sözlerine ekleyen Karakoç, "Zaten afet bölgesi olduğu için de adliyelerde de harç gibi benzeri masraflar alınmıyor. Dolayısıyla hak aramak isteyen vatandaşlarımız ceplerinden para çıkmadan, hak arama noktasında gerek baro olarak gerek Osmaniye Adliyesi olarak gerekeni yapıyoruz." diye konuştu. (DHA)

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