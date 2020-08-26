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Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları ve saatleri nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihine dair açıklama geldi. Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu ne zaman açılak merak eden vatandaşlar Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılması için gün sayıyor. Uzun trafik çilesinden kurutlacak olan vatandaşlar Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu açılış tarihi nedir araştırıyor. Peki Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları neler? Mahmutbey metrosu saatleri nasıl? İşte detaylar...

Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları ve saatleri nedir?

Mahmutbey metrosunun test sürüşü yapıldı. Önceki açıklamalarda Mayıs'ta açılacağı söylenen metro daha sonra salgın nedeniyle açılış tarihi ertelenmişti. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihine dair açıklama geldi. Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu ne zaman açılak merak eden vatandaşlar Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılması için gün sayıyor. Uzun trafik çilesinden kurutlacak olan vatandaşlar Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu açılış tarihi nedir araştırıyor. Peki Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları neler? İşte detaylar...

MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz mayıs ayında açılması beklenen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı koronavirüs salgını nedeniyle açılma tarihi ertelenmişti. Normalleşme çalışmaları ile Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı üzerine tekrar çalışmalar yapıldı ve projenin eksiklikleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk test sürüşünü yaptığı M7 metrosunun tahmini açılış tarihi olarak Ekim ayı belirlendi. Geçtiğimiz dönem 19 Mayıs'ta açılması planlanıyordu fakat pandemi sürecinden dolayı gecikme oldu. Yine benzer bir şekilde Kabataş - Mecidiyeköy metrosu da gecikti. Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı çalışmaları Türkiye'ye dönen İspanyol işçilerin gelmesi ile başladı.

MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO HATTI DURAKLARI

Mayıs ayında tamamlanması gereken M7 metro hattının Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenirken konuya dair yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon ve devriye alma testleri devam ediyor. 24 saat test yapılacak hale geldi. Çalışmalarımız iki ay içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz" bilgisi verildi. Trafikten bunalan ve koronavirüsten dolayı metro kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları neler araştırıyor.

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı durakları

Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe
Mahmutbey

MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO HATTI SAATLERİ

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro saatleri henüz metro açılmadan araştırılmaya başlandı. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı saatleri için henüz net bilgi paylaşılmasa da diğer metro hatları gibi sabah 06:00'da ilk sefere başlayarak son seferin ise 23:50'de yapılacağı düşünülüyor.

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