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Mahsun Kırmızıgül minibüse binip konser verdi! Görenler şoke oldu! O anlar sosyal medyayı salladı

14.07.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, tatil için gittiği Çeşme'de taksi bulamayınca minibüse bindi. Hayranlarıyla karşılan Kırmızıgül, yolculuk boyunca sevilen şarkılarını söyledi. O anları 'Halk konseri budur' notu ile paylaşan Kırmızıgül'ün görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Mahsun Kırmızıgül minibüse binip konser verdi! Görenler şoke oldu! O anlar sosyal medyayı salladı

Dillere pelesenk olan şarkıları ve unutulmaz filmleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mahsun Kırmızıgül bu defa minibüste verdiği konserle gündem oldu. Tatil için Çeşme'yi tercih eden ünlü şarkıcı, ilginç bir an yaşadı.

Kırmızıgül, Çeşme'de taksi bulamayınca minibüse bindi. Yol boyunca hayranlarına mini bir konser veren ünlü ismi karşısında görenler şoke oldu. Kırmızıgül'ün o görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kırmızıgül o anları, Instagram hesabından yayınladı. ''Halk konseri budur'' notunu düştüğü görüntü binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Size de bu yakışır', 'Minibüste olmayı çok isterdim', 'Ya çok mütevazi sanatçı çektiği filmler yazdığı şarkılar', 'Yüreği güzel insan helal olsun sana' gibi yorumlar yapıldı.

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