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  4. 'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı

'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 07:42 | Son Güncelleme

Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da elektrik direğine çarparak alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bursa- İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emre P. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre 'makas' atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aynı istikamette seyreden G.B.'nin kullandığı otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direği de deviren otomobil, savrularak yol kenarındaki otoparka düşüp, alev aldı. Yanan otomobildeki sürücü Emre P. ile M.P., H.P., A.G. ve A,Ç., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olası kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa- İzmir yolunda yoğunluk oluştu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan, otomobilin alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kazayla soruşturma başlattı.

(DHA)

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