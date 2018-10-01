Makedonya'daki düşük katılımlı referandum sonucuna destek

BRÜKSEL (AA) - Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Makedonya'da, Yunanistan ile isim sorununu çözmeyi amaçlayan anlaşmanın kabulüne ilişkin dün yapılan istişare referandumunda "Evet" oyları yüksek çıksa da katılım oranı ülke genelinde yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmek için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekirken, AB ve NATO'dan gelen güçlü destek gözden kaçmadı.

Resmi sonuçlar açıklanmadan sosyal medya hesabından mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Referandum'daki 'evet' oyunu memnuniyetle karşılıyorum. Tüm siyasi lider ve partilere bu tarihi fırsatı değerlendirerek yapıcı ve sorumlu bir şekilde davranmaları için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "NATO'nun kapısının açık olduğunu" ancak bunun için tüm ulusal prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.