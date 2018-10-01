HABER

Makedonya'daki düşük katılımlı referandum sonucuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Referandumdaki 'evet' oyunu memnuniyetle karşılıyorum. Tüm siyasi lider ve partilere bu tarihi fırsatı değerlendirerek yapıcı ve sorumlu şekilde davranmaları için çağrıda bulunuyorum" - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "AB, Makedonya'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir"

BRÜKSEL (AA) - Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Makedonya'da, Yunanistan ile isim sorununu çözmeyi amaçlayan anlaşmanın kabulüne ilişkin dün yapılan istişare referandumunda "Evet" oyları yüksek çıksa da katılım oranı ülke genelinde yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmek için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekirken, AB ve NATO'dan gelen güçlü destek gözden kaçmadı.

Resmi sonuçlar açıklanmadan sosyal medya hesabından mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Referandum'daki 'evet' oyunu memnuniyetle karşılıyorum. Tüm siyasi lider ve partilere bu tarihi fırsatı değerlendirerek yapıcı ve sorumlu bir şekilde davranmaları için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "NATO'nun kapısının açık olduğunu" ancak bunun için tüm ulusal prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

- AB'den destek gecikmedi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da ortak yazılı açıklamalarında, Makedonya'da büyük çoğunluğun "evet" oyu kullanarak isim anlaşmasına ve AB üyeliğine destek verdiğini kaydetti.

Bunun ülkenin AB yolunda ilerleyişi açısından tarihi bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada, "AB, Makedonya'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir." denildi.

- Referandum

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oyların yüzde 98'i sayılırken, sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sı ise "hayır" oyu kullandı. Referanduma katılım ise yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) Başkanı Oliver Derkovski, "Yasalara göre referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmemiz için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu koşullardan birinin yerine getirilemediği ve referandumda karar alınamadığı çok açık." dedi.

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Yolcu uçağının tekerleği çamura saplandıYolcu uçağının tekerleği çamura saplandı
Edirne'de yağmur yağışıEdirne'de yağmur yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Hahn Katılım Makedonya NATO referandum Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Odayı Salona Katmak (!)

Odayı Salona Katmak (!)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.