Makedonya'daki Maarif Okullarında yeni öğretim yılı etkinliği

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Makedonya'daki okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Kalkandelen şehrindeki okulda düzenlenen programa, Makedonya'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, dernek ve vakıf yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'da Makedonya'nın yanı sıra Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Romanya'da da faaliyet gösterdiklerini belirterek Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de bir anaokulu ile vakfın eğitim öğretim faaliyetine başlayacağını duyurdu.

Kalkandelen'deki okulda öğretmen, psikolog ve pedagog gibi özel hizmetleri içinde barındıran, bilim ve sanat çalışmalarına yön verecek yaklaşık 100 kişilik kaliteli bir kadroya sahip olduklarını aktaran Demirli, "44 dersliğimiz var. Kimya, biyoloji, bilgisayar laboratuvarlarımız var. Resim, sanat atölyelerimiz var. Kütüphanemiz, konferans salonumuz, inşaatı devam etmekte olan yüzme havuzumuz var. 140 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdumuz var. Eğitim öğretim için güzel fiziki alanımız mevcut." ifadelerini kullandı.