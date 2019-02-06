Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalaması

Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalaması, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova devlet ve hükümet başkanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her zaman ülkesinin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çabaladığını kaydetti.

İvanov, "Makedonya Cumhuriyeti'nin tüm hükümetlerinin katkısı sonucunda, savunma ve askeri hazırlık alanındaki standartlarının çoktan yerine getirildiği göz önünde bulundurulduğunda Makedonya Cumhuriyeti NATO'nun 30'uncu üyesi olmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Zoran Zaev de protokolün imzalanmasından dolayı vatandaşları tebrik ederek, bugünü "büyük ve tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Zaev, "Dünyanın en büyük güvenlik ittifakı olan NATO, bugün bize 'hoş geldiniz' dedi. Bugün ittifaktaki aynı masada müttefiklerimizle omuz omuza oturduk. Mutluyuz, çünkü ülkemiz için daimi güvenlik ve barış sağladık." dedi.