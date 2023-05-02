Makinede çizilen ve matlaşan bardakları tek malzemeyle parlatın! Matlaşan bardakları yeni alınmış gibi yapıyor

Matlaşan bardaklar su içerken bardağın pismiş gibi görünmesine neden olabiliyor. Makinelerin bardakları çizmemesi ve matlaştırmaması uygun bulaşık makinesi tabletleri ve deterjanları kullanmak gerekiyor. Matlaşan bardaklara etkili müdahalenin yolu ise sirkeden geçiyor. Matlaşan bardakları parlatmak için kullanılan sirke mucizevi etkiler yaratıyor.

BARDAKLARI PARLATMAK İÇİN

Sirke evdeki tüm temizlik projelerinde kullanılabilecek bir ilaç gibidir. Eğer evinizde parlatılması gereken bir sürü cam malzeme varsa ve bunlar ilk kez parlatma işlemine tabi tutulacaklarsa, önce bunları bir ölçek su ve bir ölçek elma sirkesinden oluşan bir sıvıda bekletmeniz gerekir. Bir süre sonra bu cam bardakları sirkeli sudan çıkarın ve yumuşak bir bez ile bardakları ovun. Böylelikle kalsiyum ve su izleri çıkacaktır.

Eğer bir ya da iki cam bardağı parlatacaksanız, bu kez bunları sirkeli suda bekletmek gerekmiyor. Bir bez parçasını doğrudan elma sirkesine batırarak bardağı ovmak yeterli. Bardağın eski haline geldiğini göreceksiniz.

