'Makul bir sebebin yoksa 14 bin TL cezayı yersin' Tanju Özcan elindeki montu göstererek sosyal medyadan seslendi

Sık sık yaptığı çıkışlarla siyaset gündemine oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla gündem oldu.

"ÇÖP ATMAYIN DERKEN MONT ATABİLİRSİNİZ DEMEDİK"

Videoda yerden aldığı bir montu gösteren Özcan, o montun sahibi olan vatandaşa seslendi. Özcan videoda "Evet biz vatandaşlarımıza söyledik. Sokağa izmarit atanlara, çöp atanlara ceza uygulayacağız dedik ve bunu kayıtsız şartsız yerine getiriyoruz kimin olduğuna bakmaksızın. Ama bir vatandaşımız mont atmış. Arkadaş sigara izmariti atmayın, çöp atmayın derken mont atabilirsiniz, kıyafet atabilirsiniz demedik. Şimdi bunun sahibine sesleniyorum. Kardeşim ben bunu alıyorum. Benim makam odamda olacak. Yarın gel bana anlat. Makul bir sebebin varsa sana ceza yazmayacağım. Yoksa zaten burada MOBESE kameraları var, görüntüler elimizde olacak, 14 bin TL cezayı yersin" şeklinde konuştu.

"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Özcan sosyal medyadan paylaştığı o videoya "Bolu’da yere izmarit atmak, çöp atmak, tükürmek yasak dedik ve şu ana kadar bu yasağa uymayan kişilere 6 milyon TL ceza uyguladık. Ama birisi yola mont atmış. Kardeşim montun bende, gel bana bunu makul bir şekilde açıkla. Mantıklı bir açıklaman varsa montunu sana geri vereceğim. Yoksa sana 14.407 TL ceza uygulayacağım. Kim olduğunu biliyorum…" notunu da ekledi.