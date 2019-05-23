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Makyaj sanatçısının şaşkına çeviren çalışmaları! Bazen 16, bazen 9 saat bunun için uğraşıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Her çalışması sizi şaşırtacak. Yüzüne makyaj ile yaptığı çalışmalar ilk bakışta size bir yanılsama gibi gelebilir ama hepsi çok özenle ve dikkatle emek harcanarak yapılmış çalışmalar. 20 yaşındaki makyaj sanatçısı Romanie-Jade Tullo, kolejde okurken başladığı yüz boyama işini çok ileriye taşıdı ve bugün binlerce insanın ilgi ile takip ettiği bir sanatçıya dönüştü.

Makyaj sanatçısının şaşkına çeviren çalışmaları! Bazen 16, bazen 9 saat bunun için uğraşıyor

İngiltere Nottingham'da yaşayan Romanie-Jade Tulloch, insanlarda optik yanılsamaya neden olan tekniklerle inanılmaz görüntüler oluşturuyor.

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Kendi kendini yetiştiren ve şu anda 400 bin takipçisi bulunan genç yetenek, bazı çalışmaları yüzüne uygularken 16 saat harcıyor.

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Romanie-Jade, makyaj ile ne yapabileceğinin sınırlarını zorlamak istediğini söylüyor ve akıllara durgunluk veren çalışmalarını sosyal medyada takipçileri ile paylaşıyor.

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Her yüz makyajına ortalama 5 saat harcayan genç sanatçı, “avengers and game” filmi için yaptığı makyajın 16 saat sürdüğünü anlattı.

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Yüzünü bir blendera dönüştürücü makyaj çalışması ise 9 saat sürmüş.

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Çevresindeki olaylardan ve nesnelerden ilham aldığını söyleyen Romanie-Jade, duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Konfor bölgemden ayrılmayı seviyorum. Her şeyi ama her şeyi denemeyi seviyorum. İnsanlara makyaj ile neler yapılabileceğini göstermek istiyorum. Makyaj her zaman güzel görünmek için yapılmamalı.”

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2 yıl üniversitede güzel sanatlar okuyan Romanie-Jade, kendini serbest meslek sahibi bir sanatçı olarak tanımlıyor.

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Çalışmalarını sosyal medyada takipçileri ile paylaşan Romanie-Jade, 3 bin takipçili sayfasının 16 binlere ulaştığını çalışmalarına ilgi artıkça şu anda 400 bin takipçili bir hesaba sahip olduğunu söylüyor.

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Geleneksel görünüşü seviyor olsa da, makyaj ile mümkün olanın sınırlarını zorlamak için istekli olduğunu anlatan Romanie-Jade, yaptığı işe olumsuz eleştirler gelse de bunun oranının çok küçük olduğunu genel olarak insanların kendisini takdir ettiğini kaydediyor.

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makyaj sanatçısı Romanie-Jade Tullo

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