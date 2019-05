Makyaj sanatçısının şaşkına çeviren çalışmaları! Bazen 16, bazen 9 saat bunun için uğraşıyor

İngiltere Nottingham'da yaşayan Romanie-Jade Tulloch, insanlarda optik yanılsamaya neden olan tekniklerle inanılmaz görüntüler oluşturuyor.

Kendi kendini yetiştiren ve şu anda 400 bin takipçisi bulunan genç yetenek, bazı çalışmaları yüzüne uygularken 16 saat harcıyor.

Romanie-Jade, makyaj ile ne yapabileceğinin sınırlarını zorlamak istediğini söylüyor ve akıllara durgunluk veren çalışmalarını sosyal medyada takipçileri ile paylaşıyor.

Her yüz makyajına ortalama 5 saat harcayan genç sanatçı, “avengers and game” filmi için yaptığı makyajın 16 saat sürdüğünü anlattı.

Yüzünü bir blendera dönüştürücü makyaj çalışması ise 9 saat sürmüş.

Çevresindeki olaylardan ve nesnelerden ilham aldığını söyleyen Romanie-Jade, duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Konfor bölgemden ayrılmayı seviyorum. Her şeyi ama her şeyi denemeyi seviyorum. İnsanlara makyaj ile neler yapılabileceğini göstermek istiyorum. Makyaj her zaman güzel görünmek için yapılmamalı.”

2 yıl üniversitede güzel sanatlar okuyan Romanie-Jade, kendini serbest meslek sahibi bir sanatçı olarak tanımlıyor.