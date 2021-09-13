Makyaj trendlerini alt üst etti! Yeteneğiyle sosyal medyayı sallayan makyaj artisti: Drian Bautista

Son yıllarda özellikle YouTube’da makyaj kanallarıyla dikkat çeken isimler ön plana çıkmaya başladı. Değişen dünya düzeni ile birlikte mesleklerin cinsiyeti tamamen yıkıldı. Kadınlarla başlayan makyaj kanalı açma akımı kısa sürede erkeklere de sıçradı.

Özellikle son dönemde günlük ve doğal hafif makyajların yerini adeta bir film setinden fırlamış gibi duran makyajlar almaya başladı. 21 yaşındaki genç sanatçı Bautista’nın yarattıkları kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.

MİTOLOJİK KARAKTERLERDEN ESİNLENİYOR

Henüz 21 yaşında olan Bautista, Filipinler’in Manila kentine yaşıyor. Çocukluk dönemlerinden itibaren makyaja ilgi duyduğunu ifade eden Bautista, mitolojik öğelerden esinlenerek yepyeni bir tarz oluşturmayı başardı.

Üstelik sosyal medyada makyalarının modelliğini de kendisi yaparak büyük ses getirdi.



