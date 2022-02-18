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Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

16.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yapmak, kişisel bakımına özen gösterenlerin günlük rutininin olmazsa olmazlarından. Yaptığınız makyajın yüzünüze daha iyi oturması ve uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız iyi bir makyaj bazı kullanmanızı öneririz. Daha aydınlık veya mat bir görünüm için tercih edeceğiniz birçok farklı makyaj bazı arasından hangisini seçeceğinizi bilmiyor ve makyajınızı güzelleştirecek bir ürün arıyorsanız en iyi makyaj bazı alternatiflerine göz atmaya ne dersiniz?

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Makyaj yapmayı seviyor, kullandığınız malzemelerden maksimum performans almak ve kusursuz bir görünüm elde etmek istiyorsanız makyajınızın güzelliğine güzellik katacak makyaj bazlarından yardım alabilirsiniz. "Makyaj bazı nedir?" diyenler için kısaca açıklayalım. Bazlar, makyaj öncesi cildinize uyguladığınızda cildi makyaja hazırlayarak daha iyi sonuçlar almanızı sağlayan ve makyajın kalıcılığını artıran ürünler. Piyasada mat veya aydınlık bitiş sağlayan bazların yanı sıra makyajı uzun saatler bozulmadan kalacak şekilde yüzünüze sabitleyen birçok ürün de mevcut. Her ihtiyaca yönelik en iyi makyaj bazlarını sizler için derledik. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Işıltılı bir cilt için

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

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Cildinizi hem makyaja hazırlayacak hem ışıltılı ve aydınlık bitiş sağlayacak bir makyaj bazı arıyorsanız NARS markasının Radiance Primer Broad isimli ürünü sizin için doğru tercih olabilir. Cildinizin en donuk ve yorgun halinde bile anında canlılık kazandır. Makyajın uzun süre kalıcı olmasını ve daha güzel görünmesini sağlayan makyaj bazı, özellikle kuru, mat ve soluk ciltler için harika bir alternatif. Hafif ve yağsız formülü sayesinde cilde nem verirken bir yandan da daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Üzerine yaptığınız makyaja doğal bir ışıltı katan ürün ayrıca formülünde bulunan SPF35 ile cildinizi UVA ve UVB ışınlarına karşı da korur.

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2. Gözenek görünümüne veda edin

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Özellikle karma ve yağlı ciltlilerin en sık yakındığı sorunlardan biri, makyajı olumsuz yönde etkileyen geniş gözenek görünümü. Gözenek küçültücü bir bazdan yardım alarak bu sorunun önüne geçmek mümkün. Benefit Cosmetics markasının dillere destan, birçok kullanıcı tarafından en iyi gözenek kapatıcı makyaj bazı olarak nitelendirilen The Porefessional isimli ürünü, bu sorun için biçilmiş kaftan. Gözenek görünümünü azaltmanın yanı sıra yağlanmayı da kontrol altına alan ve ince çizgileri kamufle eden ürünü, ipeksi ve hafif dokulu yapısıyla ister tek başına ister makyaj öncesi veya sonrası kullanabilirsiniz. Yarı saydam formülü sayesinde her ten rengiyle uyum yakalayan baz, yağ içermediği için her cilt tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

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3. "Gözenek görünümüm azalsın ama hafif bir ışıltı da olsun" diyenler için

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Makyaj öncesinde cildinizi hazırlayacak primer'den beklentiniz gözenek görünümünü gizlerken cildinize ışıltı da katması ise ve "En iyi makyaj bazı hangisi?" diyorsanız Benefit Cosmetics'in The Porefessional: Pearl Primer isimli ürünü sizin için harika bir öneri olabilir. Markanın çok sevilen gözenek gizleyici primer ürününün bu versiyonu, gözenek görünümünü azaltırken bir yandan da cilde inci ışıltısı katar ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Formülünde yağ içermemesi sebebiyle yağlı ciltler için en iyi makyaj bazı alternatifleri arasında ilk sıralarda yer alır. Hafif ve ipeksi dokusuyla cildi pürüzsüzleştirirken yağlanmayı da kontrol altına alır. Böylece cildinize sağlıklı bir ışıltı verirken yağlı bir görünüm oluşmasının önüne geçer.

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4. Mat bir bitiş ve porselen görünümü için

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Cildinizdeki yağlanmayı kontrol altına almak, makyajınızda mat bir bitiş ve porselen görünümü istiyorsanız matlaştırıcı bazlardan yardım alabilirsiniz. NYX Cosmetics markasının çok sevilen ürünleri arasında yer alan Pore Filler isimli makyaj bazı, sizin için harika bir alternatif olabilir. Markanın makyaj bazı yağsız ve silikonlu yapısıyla gözeneklerin görünümünü azaltır, pürüzsüz ve porselen görünümlü bir cilt elde etmenizi sağlar. Karmadan yağlıya dönük ciltliler için harika bir makyaj bazı alternatifi olan ürünün içeriğinde bulunan E vitamini, cildin nem seviyesini dengeler. Bazı özellikle yağlanmaya meyilli T bölgesine uyguladığınızda harika sonuçlar alacağınızı da hatırlatalım.

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5. Pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm için

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Makyajınızı yapmadan önce pürüzsüz bir zemin hazırlamak istiyorsanız göz atmanız gereken ürünlerden biri de Note Cosmetics markasının Skin Perfecting Illuminator isimli makyaj bazı olabilir. Pürüzsüz, eşsiz formülüyle cildi aydınlatıp kusursuzlaştırır. Cildin nemlenmesini de sağlayan makyaj bazı, suya dayanıklı formülüyle makyajın cildinizde uzun süre kalmasını sağlar. Yağ içermeyen formülüyle ciltte yağlanmaya sebep olmayan ancak aynı zamanda ışıltı da veren ürün, cilt tonunu eşitleyerek daha dengeli bir görünüme kavuşmanıza da yardımcı olur. Ayrıca ürünün formülünde paraben olmadığını da belirtelim.

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6. Işıl ışıl bir makyaj için

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Işıl ışıl bir cilt görünümünü ve aydınlık bitişli makyajları seviyorsanız Golden Rose markasının Luminous Finish isimli makyaj bazı tam size göre! Işıltılı ve aydınlık bir görünüm veren makyaj bazı, ağırlık yapmayan hafif yapısıyla ince çizgi ve gözenek görünümünü azaltır. "Makyaj bazı nasıl kullanılır?" diyorsanız ürünü makyaj öncesi bir zemin oluşturmak için baz olarak tercih edebileceğiniz gibi dilerseniz tek başına veya fondötenle karıştırarak da kullanabileceğinizi belirtelim. Ayrıca ışıltılı yapısı sayesinde yüzünüzün yüksek yerlerine aydınlatıcı olarak da uygulayabileceğiniz makyaj bazı, fonksiyonel olmasıyla da gönüllerde taht kuruyor.

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7. Gün boyu makyajını düşünmek istemeyenlere

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Sabah makyajınızı yaptıktan sonra gün boyu oradan oraya koştururken tazeleme ihtiyacı duymak istemiyorsanız sizin için en iyi makyaj bazı tavsiyesi L'Oréal Paris markasının Infaillible Super Grip isimli ürünü olabilir. Markanın güçlü tutuş sağlayan ve adeta "Makyaj bazı ne işe yarar?" sorusuna cevap olarak üretilmiş ürünü, makyaj malzemelerini çift taraflı bir bant gibi yüzünüze sabitler. Özel formülü sayesinde yağlanmayı ve parlamayı kontrol altına alarak gün boyu mat bir görünüm sağlar. Ayrıca sivilce oluşumuna yol açmadığı için hassas ciltlerin de gönül rahatlığıyla kullanabileceği makyaj bazı, gözenek görünümünün de azalmasına yardımcı olur ve makyaj öncesi pürüzsüz bir zemin hazırlar.

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8. Kusursuz fotoğraf ve videolar için

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Fotoğraflarda kusursuz çıkmak istiyorsanız en iyi makyaj bazı markalarından Smashbox markasının makyaj severler tarafından en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alan The Original Photo Finish Smooth & Blur isimli makyaj bazına mutlaka göz atmanızı öneririz. Uyguladığınız anda cildinizdeki kusurların görünümünü azaltan makyaj bazı, fondötenin uzun saatler boyunca bozulmadan cildinizde kalmasını sağlar. Photo finish özelliği ile fotoğraf ve video çekimlerinde makyajınızın parlamasının önüne geçen ürün, doğal ve kusursuz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Özellikle nişan, düğün veya mezuniyet gibi fotoğraf çekimlerinin yoğun olduğu özel günlerde kullanmak için ideal olduğunu da belirtelim.

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9. Bölgesel uygulamalar için pratik bir ürün

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Makyaj öncesi cildinize bölgesel olarak uygulayabileceğiniz pratik bir makyaj bazı arıyorsanız MAC Cosmetics markasının Prep + Prime Pore Refiner Stick isimli ürünü sizin için harika bir alternatif olabilir. Direkt cilde uygulanabilen ürün, gözenek görünümünü azaltırken ince çizgi ve kırışıklıkların da görünümünü en aza indirir. Makyajınızın daha kusursuz görünmesini sağlar. Özel formülü sayesinde ciltteki fazla yağı emerek daha mat bir görünüm kazanmasına yardımcı olan makyaj bazını makyaj öncesi tercih edebileceğiniz gibi gün içinde rötuş yapmak için de pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

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10. Nemlendirme ve makyaj bazı bir arada

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

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Cildinizi makyaja hazırlarken nem ihtiyacını da karşılayacak bir makyaj bazı önerisi isterseniz Jane Iredale markasının Smooth Affair adını verdiği ürünü tercih edebilirsiniz. Markanın hem ışıltı veren hem cilde nem desteği sağlayan ürünü, özel formülü sayesinde cildin yağ dengesini de kontrol altına alır. İçeriğinde bulunan elma ekstresi ile cilde elastikiyet ve yumuşaklık kazandıran makyaj bazı, yeşil çay, beyaz çay ve arı sütü bileşenleri ile anti ageing ve anti inflamatuar etki gösterir. Ayrıca formülünde yer alan dimethicone ile makyajın kalıcılığını artıran ürün, aloe vera sayesinde yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etki sağlar. Hanımeli özü ile cildin arınmasına yardımcı olur. Makyaj altına kullandığınızda makyaja güzellik katacak makyaj bazını dilerseniz tek başına nemlendirici olarak da tercih edebilirsiniz.

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