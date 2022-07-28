Makyajıyla herkesi büyülemek isteyenler için en iyi kontür çeşitleri

Öncelikle "Kontür nedir?" sorusunu yanıtlayalım. Kontür, yüzdeki bazı bölgelere gölge ve aydınlatıcı etki yaratarak yüzün daha biçimli ve keskin durmasını sağlayan bir makyaj yöntemi. Kendi teninize en uygun kontür renklerini seçerek harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Krem ve pudra yapıda bulunan kontür çeşitleri, palet ve stick gibi farklı formlarda da bulunuyor. Makyajınızla herkesi büyülemek istiyorsanız en iyi kontür ürünleri listesini incelemeye ne dersiniz?

1. Kremsi yapısıyla kolayca dağılan: Maybelline New York Master Contour Stick

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Stick formdaki kontür ürünlerini sevenler için harika bir önerimiz var. Maybelline New York Master Contour Stick, koyu ve açık olmak üzere iki renkli bir ürün. Kremsi yapıdaki kontür stick, ciltte kolayca dağılarak hızlı şekilde bütünleşir. Ürünü kullanmak için koyu renkli tarafı elmacık kemiklerinizin altına, şakaklarınıza ve çene çizginize uygulayın. Açık renkli aydınlatıcıyı ise burun ve elmacık kemiği gibi öne çıkarmak istediğiniz bölgelere uygulayın. Son olarak bir fırça ya da sünger yardımıyla önce koyu rengi ardından açık rengi hafifçe dağıtın.

2. Sekiz farklı renk ile profesyonel kontür uygulaması: NYX Professional Makeup Highlight & Contour Pro Palette

NYX Professional Makeup Highlight & Contour Pro Palette, profesyonel şekilde kontür yapmak isteyenler için çok uygun. Ürün, vegan formüle sahip ve hayvansal kaynaklı ve türevi hiçbir bileşeni içermez. Yüz hatlarını belirginleştirmek için sekiz farklı rengin bulunduğu palet, pudra yapılı ürünlerden oluşur. Dört adet koyu ve dört adet açık renk tonu arasından kendi cildinize en uygun rengi seçip uygulayabilirsiniz. Elmacık kemiklerinizin altını koyu tonlar ile keskinleştirebilir, burun kemerinizi açık renklerle aydınlatabilirsiniz. En iyi sonucu almak için kontür fırçasıyla uygulama yapmanız gerektiğini söylemeden geçmeyelim.

3. Yumuşak toz yapısı ile: Essence İkili Kontür Paleti

Mükemmel bir makyajın ilk adımının güzel yapılmış bir kontür olduğu konusunda hemfikiriz değil mi? Essence Contouring Duo Palette, uygun fiyatlı en iyi kontür paleti listesinde yer alır. Tek palette iki farklı renkle yüzünüzü mükemmel şekilde boyutlandırabilirsiniz. Farklı cilt tonlarına kolayca uyum sağlayan renkler, pratik kullanım imkânı sunar. Yumuşak toz yapısı, cildinize kolayca uygulayıp dağıtmanızı sağlar. Ürünü kontür fırçasıyla ayrı ayrı veya etkili görünüm için karıştırarak uygulayabilirsiniz. Ayrıca vegan içerikli olduğunu ve hayvanlar üzerinde test edildiğini de belirtmekte fayda var.

4. Üç farklı etki bir arada: Golden Rose Contour Powder Kit

Golden Rose Contour Powder Kit; kontür, bronz ve aydınlatma olmak üzere toplam üç farklı rengi içinde barındırıyor. Paleti kullanarak yüzünüzde kontrast yaratıp yüzünüzü şekillendirebilir ve makyajınıza boyut kazandırabilirsiniz. "Golden Rose kontür paleti nasıl kullanılır?" sorusunu da hemen yanıtlayalım. İlk adım olarak en koyu kontür rengini burnunuzun yanlarına ve elmacık kemiklerinizin hemen altından yanak çukurlarınıza doğru uygulayın. İkinci olarak bronz pudrayı kontür sürdüğünüz yere paralel olacak şekilde elmacık kemiklerinizin hemen üzerine sürün. Son adım açık renkli aydınlatıcı pudrayı burun köprüsüne, ucuna ve elmacık kemiklerinizin tam üzerine uygulayın.

5. Doğal ve kusursuz etki: Rimmel London Insta Duo Stick - Çift Taraflı Kontür Kalemi

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Sırada kontür stick önerileri isteyenlerin çok seveceği bir önerimiz var. Rimmel London Insta Duo Stick, doğal ve kusursuz kontür uygulaması yapmanıza yardımcı olur. Çift taraflı ürün, kontür yapmayı hızlı ve kolay hâle getirir. Ürünün düz tarafını kullanarak elmacık kemiğinizin altına kontür rengini uygulayın. Sivri ucu ise burun ve çene ucu gibi daha ince bölgelere sürün. Işıltılı aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinizi, burnunuzun ortasını ve çenenizi ön plana çıkarmak için kullanın. Ürünün mükemmel kremsi dokusu, ciltte mükemmel şekilde dağılarak doğal etki yaratır.

6. Dört farklı renk seçeneği ile: Flormar Kontür Paleti

Kremsi yapılı ürünler, ciltte kolayca dağılır ve günlük kullanıma oldukça uygun olur. En iyi kontür markası listesinde yer alan Flormar, harika bir kontür paletine imza atmış. Flormar Contour Palette, dört farklı renk ile kusursuz biçimde kontür yapmanızı sağlar. 1 numaralı renk aydınlatma işlemi için kullanıma uygun. 2 ve 3 numaralı renkler gölgelendirme, 4 numaralı renk ise son adım olarak elmacık kemiklerinin üzerine sürülerek allık işlevini yerine getirir. İdeal yüz şeklinizi oluşturmak için elmacık kemiği, burun, çene ve çene altı gibi bölgeleri bu ürünle kontürleyebilirsiniz.

7. Kullanıcılar tarafından çok sevilen: Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit

En iyi kontür paletleri arasında yer alan Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit, üç farklı renk seçeneği ile ihtiyacınız olan her şeyi tek palette birleştirir. Çantada taşımaya çok uygun olan küçük ambalajı sayesinde ürün, dilediğiniz her yerde uygulama yapmanızı sağlar. Ürünün bronzlaştırıcı rengi mat; aydınlatıcı ve allık rengi ise ışıltılı yapıda üretilir. Koyu renk ile yüzünüzü derinleştirebilir, aydınlatıcı ile yüzünüzün yüksek bölgelerini ön plana çıkarabilir ve allık ile yanaklarınıza sıcaklık katabilirsiniz. Birçok kişi tarafından satın alınan Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit’in kullanıcı yorumları da oldukça olumlu.

8. Doğal ve kremsi kontür etkisi: Wet n Wild Megaglo Kontür Stick

Gölge ve ışık oyunlarıyla yüzünü boyutlandırmak isteyenler için sırada en iyi kontür stick önerimiz var. Wet n Wild Megaglo Kontür Stick, hassas uygulamalar için tek üründe aydınlatıcı ve kontür rengini içerir. İçeriğinde paraben, sülfat ve glüten gibi bileşenler bulundurmaz. Stick formdaki kremsi ürün, ciltle anında bütünleşir ve doğal kontür etkisi yaratır. Pratik uygulama için oldukça uygun olan ürünü, kolay şekilde cildinize uygulayıp sünger ya da makyaj fırçası yardımıyla dağıtabilirsiniz. Tek dokunuşla mükemmel etkiler yaratmak için Wet n Wild Megaglo Kontür Stick’e mutlaka göz atmalısınız.

9. Tatlı badem yağı ve E vitamini ile: Note Perfecting Pudra Kontür Paleti

Mükemmel yapıya sahip Note Pudra Kontür Paleti, üç farklı renk seçeneği ile kolay uygulama yapmanızı sağlar. İçerisinde açık, orta ve koyu tonlu kontür ürünleri yer alır. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun ürünün içeriğinde tatlı badem yağı ve E vitamini bulunur. Bu sayede ürün, cildi nemlendirirken yumuşak bir görünüm oluşturur. Yüzünüz şekillendirmek için kontür rengini elmacık kemiklerinizin alt kısmına ve alın hizanıza ürünü sürün. Bronzlaştırıcı rengi alın ve yanak bölgenize; aydınlatıcıyı ise elmacık kemiklerinizin üstüne, burun hizanıza ve çene bölgenize uygulayabilirsiniz

10. Pratik kullanım: Flormar Stick Contour

Listenin sonunda kontür önerileri isteyenler için koyu renkli kontür stick önerimiz var. Flormar Contour Stick, bölgesel kontür uygulaması için pratik kullanım sağlar. Kremsi yapılı ürün, ciltte kayıp giderken mat bitişi ile kadifemsi his bırakır. Ürünün içeriğindeki jojoba yağı, cildin nemini kaybetmesinin önüne geçer ve gün boyu kalıcılık sağlar. "Flormar stick kontür nasıl sürülür?" sorusu aklınızı karıştırıyorsa hemen yanıtlayalım: Ürünü saç çizgisi boyunca elmacık kemiklerinize, çene kemiğinizin altına ve alın bölgenize minik noktalar halinde uygulayın ve hafifçe dağıtın. İşte bu kadar!