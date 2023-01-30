Makyajla tamamen başka biri oldu! "Herkes makyaj sırlarımı merak ediyor"

Profesyonel makyaj yapmanın zorluğu birçok kadın tarafından biliniyor. Yanlış makyaj uygulamaları daha yaşlı ve çökük görünmemize neden olurken doğru açılar ve ürünler kullanarak çok daha genç ve zayıf bir görünüm sağlanabiliyor. Los Angeles'da yaşayan influencer Soraida makyaj yaparak yaşadığı değişimi ilk ve son halini göstererek paylaştı.

Soraida'nın değişim videosu 1 milyona yakın beğeni aldı. Takipçilerinden biri "Bir makyaj öğreticisi alabilir miyiz?" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı "Bu görünüm için makyaj eğitimi lütfen" dedi.



