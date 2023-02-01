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Makyajla yaşadığı değişim şaşkınlık yarattı! Güzelliğiyle büyüledi

01.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyajla yaşanan değişimler sosyal medyada şok etkisi yaratabiliyor. Kadınlar makyaj sanatı sayesinde bambaşka birine dönüşerek güzelliklerine güzellik katabiliyorlar. TikTok'ta yaptığı makyajı paylaşan bir kadın görenleri hayrete düşürdü.

Makyajla yaşadığı değişim şaşkınlık yarattı! Güzelliğiyle büyüledi

Profesyonel makyajlar oldukça etkileyici sonuçlar elde edilmesini sağlayabiliyor. Yapılan makyajlarla birlikte çok daha genç ve zayıf görünebilen kadınlar yaşadıkları değişimlerin her aşamasını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Kanada'da yaşayan Jessy Volk isimli bir kadın TikTok'ta yayınladığı videoda makyajla yaşadığı büyüleyici değişimi gösterdi.

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Makyaj dehası olarak görülen genç kadın videoyu makyajsız yüzle, saçları dağınık ve düşük bir atkuyruğu şeklinde toplanmış şekilde başlattı. Jessy daha sonra yansımasına bakarken içini çekti, solgun yüzü sahte bronzlaşmış vücuduyla tezat oluşturuyordu.

Ardından saçındaki atkuyruğunu çıkaran Jessy, saçlarına hoş bir dalga vererek değişim yaratan makyajını yaptı. Yaptığı makyajda cildi kusursuz görünüyordu (ve vücudunun rengiyle uyumluydu), görünümünü boğucu bir dumanlı göz ve pembe bir dudakla tamamladı.

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Biri şöyle yazdı: "Bir galon boya harikalar yaratır." Başka bir kişi yorum yaptı: "Bu yasa dışı olmalı."

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