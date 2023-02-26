KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Makyajla yaşadığı değişim sayesinde Rihanna'ya benzetiyorlar! "Bu yasa dışı olmalı!"

Makyajla yaşadığı değişim sayesinde Rihanna'ya benzetiyorlar! "Bu yasa dışı olmalı!"

26.02.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel makyajlar sayesinde görünümünüzü tamamen değiştirmeniz mümkün olabiliyor. Bu makyajlardan önce çekilen fotoğraflar ve makyajın son halinin karşılaştırılması oldukça dikkat çekiyor. TikTok ve Instagram hesabında yaşadığı değişimlerle çok sayıda etkileşim alan bir kadının son hali Rihanna'ya benzetildi ve birçok kişi tarafından rahatsız edici yorumlar yapıldı.

Makyajla yaşadığı değişim sayesinde Rihanna'ya benzetiyorlar! "Bu yasa dışı olmalı!"

Günlük yapılan sade makyajlar bile çok daha sağlıklı ve bakımlı durmamızı sağlarken profesyonel makyajlar sayesinde yüzümüz yeni bir biçim kazanabiliyor. Profesyonel makyaj sanatçısı bir kadın sosyal medyada aldığı kötü yorumlara rağmen yaptığı sanat eseri makyajlarını paylaşmaya devam ediyor.

Kadının makyajlarına yapılan kötü yorumların aksine bu sanatı destekleyen de birçok kişi bulunuyor.

Ekran görüntüsü 2023-02-26 161955

Kadının bu makyajdan önceki görünümünde de makyaj kullandığı düşünülüyor.

Ekran görüntüsü 2023-02-26 162009

Makyajının aşamalarını paylaştığı kısımlarda allık, kapatıcı, kaş kalemi kullanıyor.

Ekran görüntüsü 2023-02-26 162019

Bir sosyal medya kullanıcısı gördüğü değişim karşısında, "Bu benim beynim için çok fazla, " diye yakındı.

Başka biri "Makyaj yasaklanmalı!!!! Ciddiyim!!!" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-02-26 162029

"O farklı bir insan. Olamaz," diye ısrar etti biri.

Bir başkası ise "Dava açardım." diyerek durumu abarttı.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu değişim sayesinde Rihanna'ya benzediğini paylaştılar.

Ekran görüntüsü 2023-02-26 162039

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm görünümünüzü mahveden 9 güzellik hatasıTüm görünümünüzü mahveden 9 güzellik hatası
Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi! İşte yüzü...Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi! İşte yüzü...
Eşinizin boşanmak istediğini gösteren en önemli işaretEşinizin boşanmak istediğini gösteren en önemli işaret
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Rihanna Instagram makyaj değişim görünüm kadın sade makyaj

En Çok Okunan Haberler

Son haliyle ağızları açık bıraktı

Son haliyle ağızları açık bıraktı

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

70 yaşında hiç kırışıklığı yok! Genç cildi için uyguladığı tüyo...

70 yaşında hiç kırışıklığı yok! Genç cildi için uyguladığı tüyo...

Bu karışım yüzdeki istenmeyen tüyleri kökten bitiriyor

Bu karışım yüzdeki istenmeyen tüyleri kökten bitiriyor

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Herkesin gözü onlarda! Çin burcuna göre en çekici 4 burç

Herkesin gözü onlarda! Çin burcuna göre en çekici 4 burç

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.