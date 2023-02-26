Makyajla yaşadığı değişim sayesinde Rihanna'ya benzetiyorlar! "Bu yasa dışı olmalı!"

Günlük yapılan sade makyajlar bile çok daha sağlıklı ve bakımlı durmamızı sağlarken profesyonel makyajlar sayesinde yüzümüz yeni bir biçim kazanabiliyor. Profesyonel makyaj sanatçısı bir kadın sosyal medyada aldığı kötü yorumlara rağmen yaptığı sanat eseri makyajlarını paylaşmaya devam ediyor.

Kadının makyajlarına yapılan kötü yorumların aksine bu sanatı destekleyen de birçok kişi bulunuyor.

Kadının bu makyajdan önceki görünümünde de makyaj kullandığı düşünülüyor.

Makyajının aşamalarını paylaştığı kısımlarda allık, kapatıcı, kaş kalemi kullanıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı gördüğü değişim karşısında, "Bu benim beynim için çok fazla, " diye yakındı.

Başka biri "Makyaj yasaklanmalı!!!! Ciddiyim!!!" dedi.

"O farklı bir insan. Olamaz," diye ısrar etti biri.

Bir başkası ise "Dava açardım." diyerek durumu abarttı.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu değişim sayesinde Rihanna'ya benzediğini paylaştılar.





