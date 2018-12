Makyajsız da çarpıcı görünebilirsiniz! İşte 13 etkili yol

ELLERİN BESLENMESİ İÇİN

Ellerinizi kadife gibi yumuşak yapmak için az miktarda el kremi ve ona karşılık gelen miktarda sirke ile karıştırın. İki hafta boyunca her akşam yatmadan önce uygulayın.

SAÇLARIN PÜRÜZSÜZ VE PARLAK GÖRÜNMESİ İÇİN

Soyulmuş bir muz alın, bir karıştırıcıya koyun ve bir çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Malzemeleri çırpın, sonra iki çay kaşığı bal ve bir çorba kaşığı yoğurt ilave edin. Hamur benzeri bir macun elde edene kadar hepsini karıştırın. Macunu ıslak saça uygulayın, 30 dakika sonra maskeyi iyice yıkayın. Şaşırtıcı sonuçlar garantili!

CİLT TAHRİŞLERİNE KARŞI

Aloe suyu losyonu, her tür cilt tahrişine iyi gelir. Losyonu hazırlamak için 100 gr aloe suyu alın, üç çorba kaşığı kaynar su ve üç çorba kaşığı alkol ekleyin. Hepsini iyice karıştırın. Elde edilen merhemi her gün yüzünüze ve boynunuza sürün. On dakika beklettikten sonra yıkayın. Her tedaviyi tahriş olmuş bölgelere normal cilt kremi uygulayarak sonlandırın.

TIRNAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE BEYAZLATILMASI

Tırnaklarınızın sağlıklı ve güzel görünmesi için tek yapmanız gereken parmaklarınızı limon suyuyla yıkamak. En iyi sonuçlar için tırnaklarınızı suyun içinde 15 dakika bekletin.