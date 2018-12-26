Makyajsız da çarpıcı görünebilirsiniz! İşte 13 etkili yol

YÜZ RENGİNİZİ GELİŞTİRİN
Cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlamak için papatya çayı kullanın. Bir çorba kaşığı papatyayı bir bardak suya ekleyin soğumaya bırakın ve süzün. Son olarak, bir çay kaşığı bal ekleyin. İki hafta boyunca kahvaltıdan önce her gün küçük yudumlarla için.
KİRPİKLERİN DAHA UZUN VE KALIN GÖRÜNMESİ İÇİN
Kirpiklerinizi beslemenin en iyi yollarından biri ev yapımı bir yağ karışımı kullanmaktır. Eşit miktarda hint, badem, susam ve dul avrat otu yağı ve E vitamini ekleyin. Malzemeleri bir kavanozda karıştırın. Karışım hazır olduğunda kuru kirpiklere uygulayın ve bir gece bekletin. Gözle görülür, canlandırıcı bir etki için tedaviye iki hafta devam edin.
KIRILGAN SAÇLARDAN VE AYRIK UÇLARDAN KURTULMAK İÇİN
Saçınız acil yardıma ihtiyaç duyduğunda, yapımı kolay, ev yapımı bir maskedir! Tek bir tabakta yumurta sarısını ve yarım bardak doğal, katkısız yoğurdu çırpın. Bir çorba kaşığı hint yağı ekleyin. Sonra bir çorba kaşığı hindistancevizi yağı ekleyin. Son olarak, bir çorba kaşığı avokado veya jojoba yağı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Bir bone ya da duş başlığı takabilirsiniz. Maskeyi bir saat bekletin. Ondan sonra saçınızı iyice yıkayın.
ELLERİN BESLENMESİ İÇİN
Ellerinizi kadife gibi yumuşak yapmak için az miktarda el kremi ve ona karşılık gelen miktarda sirke ile karıştırın. İki hafta boyunca her akşam yatmadan önce uygulayın.
SAÇLARIN PÜRÜZSÜZ VE PARLAK GÖRÜNMESİ İÇİN
Soyulmuş bir muz alın, bir karıştırıcıya koyun ve bir çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Malzemeleri çırpın, sonra iki çay kaşığı bal ve bir çorba kaşığı yoğurt ilave edin. Hamur benzeri bir macun elde edene kadar hepsini karıştırın. Macunu ıslak saça uygulayın, 30 dakika sonra maskeyi iyice yıkayın. Şaşırtıcı sonuçlar garantili!
CİLT TAHRİŞLERİNE KARŞI
Aloe suyu losyonu, her tür cilt tahrişine iyi gelir. Losyonu hazırlamak için 100 gr aloe suyu alın, üç çorba kaşığı kaynar su ve üç çorba kaşığı alkol ekleyin. Hepsini iyice karıştırın. Elde edilen merhemi her gün yüzünüze ve boynunuza sürün. On dakika beklettikten sonra yıkayın. Her tedaviyi tahriş olmuş bölgelere normal cilt kremi uygulayarak sonlandırın.
TIRNAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE BEYAZLATILMASI
Tırnaklarınızın sağlıklı ve güzel görünmesi için tek yapmanız gereken parmaklarınızı limon suyuyla yıkamak. En iyi sonuçlar için tırnaklarınızı suyun içinde 15 dakika bekletin.
SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN
Daha az kimyasal içerdiğinden, çocuk kullanımına uygun olan bir yapıştırıcıyla (tutkal) aktif karbonu karıştırın. Karışımı burnunuza,siyah noktalı diğer diğer alanlara uygulayın. Kurumasını bekleyin. Maskeyi soyarak çıkartın.
ÇATLAMIŞ DUDAKLAR İÇİN
Ekşi krema ve havuç suyunu eşit miktarda karıştırın. Karışımı dudaklarınıza uygulayın ve yedi dakika bekletin. Sonra dudaklarınızı yıkayın.
DİŞLERİ BEYAZLATMAK İÇİN
Birkaç aktif kömür tableti ezin. Çıkan toz ile dişlerinizi fırçalayın. Bir tavsiye: Bunun için ayrı bir diş fırçası almalısınız!
GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALARDAN KURTULMAK İÇİN
İki yassı, yuvarlak pamuklu çubuğu bir bardak soğuk süt içerisine batırın ve sonra gözünüzün altına koyun. Bu gerçekten işe yarıyor!
SAÇLARIN DAHA İYİ GÖRÜNMESİ İÇİN
Saçınızı şekillendirirken statik elektrik rahatsız edici olabilir. Ondan kurtulmak için ellerinizi maden suyuyla yıkayabilirsiniz, sonra da saçınıza dokunarak elektriklenmeyi alabilirsiniz.
PARLAK VE SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN
Şeker ve domates kombinasyonu şaşırtıcı bir peeling sağlar. Ölü cilt hücrelerini temizler ve cildinize sağlıklı bir parlaklık verir. Domatesi dilimleyin üzerine biraz şeker serpin ve cildinizi dairesel hareketlerle ovun. 10 dakika beklettikten sonra suyla yıkayın. Prosedürü haftada 3-4 kez tekrarlayın.
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