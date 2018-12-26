Makyajsız da çarpıcı görünebilirsiniz! İşte 13 etkili yol

YÜZ RENGİNİZİ GELİŞTİRİN

Cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlamak için papatya çayı kullanın. Bir çorba kaşığı papatyayı bir bardak suya ekleyin soğumaya bırakın ve süzün. Son olarak, bir çay kaşığı bal ekleyin. İki hafta boyunca kahvaltıdan önce her gün küçük yudumlarla için.

KİRPİKLERİN DAHA UZUN VE KALIN GÖRÜNMESİ İÇİN

Kirpiklerinizi beslemenin en iyi yollarından biri ev yapımı bir yağ karışımı kullanmaktır. Eşit miktarda hint, badem, susam ve dul avrat otu yağı ve E vitamini ekleyin. Malzemeleri bir kavanozda karıştırın. Karışım hazır olduğunda kuru kirpiklere uygulayın ve bir gece bekletin. Gözle görülür, canlandırıcı bir etki için tedaviye iki hafta devam edin.

KIRILGAN SAÇLARDAN VE AYRIK UÇLARDAN KURTULMAK İÇİN

Saçınız acil yardıma ihtiyaç duyduğunda, yapımı kolay, ev yapımı bir maskedir! Tek bir tabakta yumurta sarısını ve yarım bardak doğal, katkısız yoğurdu çırpın. Bir çorba kaşığı hint yağı ekleyin. Sonra bir çorba kaşığı hindistancevizi yağı ekleyin. Son olarak, bir çorba kaşığı avokado veya jojoba yağı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Bir bone ya da duş başlığı takabilirsiniz. Maskeyi bir saat bekletin. Ondan sonra saçınızı iyice yıkayın.