MALATYA'DA DEPREM! 20 Kasım 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya, Pütürge 4.5 ile sallandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 şiddetinde deprem gerçekleştiği belirtildi. saat 10.36'da gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Malatya depreminin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi günü yayımlanan son depremler listesi...

MALATYA'DA 4.5 ŞİDDETİNDE DEPREM

Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Malatya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD da depremin şiddetini 4,5 olarak ölçerken merkez üssü olarak Malatya'nın Pütürge ilçesini işaret etti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada İSE Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (20 KASIM 2023)

2023.11.20 10:36:03 38.2245 38.7618 5.0 -.- 4.5 4.5 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.20 09:11:16 39.7790 39.4967 5.0 -.- 2.4 -.- KURUTILEK-(ERZINCAN) İlksel

2023.11.20 08:17:43 38.0865 36.6295 10.2 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 08:02:01 37.3317 37.0433 7.6 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 08:00:36 39.8285 39.6872 11.7 -.- 2.0 -.- TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2023.11.20 07:29:19 34.7515 25.1443 19.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 07:15:56 40.1860 31.8548 12.6 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.11.20 07:01:17 38.1407 37.8603 3.0 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.20 06:48:17 37.9568 27.4553 10.5 -.- 1.8 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2023.11.20 06:44:22 39.3800 28.2378 5.5 -.- 2.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.20 06:39:15 38.1247 37.7645 5.0 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.20 06:23:43 36.3187 36.1872 5.5 -.- 2.2 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel

2023.11.20 06:21:50 37.8665 28.7462 14.0 -.- 1.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.11.20 06:20:50 37.9200 28.7807 8.5 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.11.20 06:06:44 38.1117 32.5907 11.9 -.- 1.5 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.11.20 06:00:31 34.4763 24.0940 3.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 05:39:38 37.9058 28.7183 1.6 -.- 1.3 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

2023.11.20 05:38:25 37.9080 28.7358 5.5 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.11.20 05:17:59 37.8763 27.5340 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.11.20 05:12:41 37.8380 27.5845 16.8 -.- 1.2 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.11.20 05:05:00 36.6318 25.5977 2.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.20 05:00:58 38.1735 36.9105 9.4 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 04:44:20 36.3218 36.2152 6.2 -.- 1.8 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel

2023.11.20 04:07:30 39.1642 28.9898 6.2 -.- 1.6 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:03:33 39.1707 28.9988 12.1 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:02:37 39.1322 29.0090 13.3 -.- 0.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:01:56 39.1517 28.9853 10.8 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:00:14 39.0718 28.9790 11.4 -.- 1.3 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 03:55:04 37.9423 36.6663 4.6 -.- 3.6 3.4 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 03:53:35 39.1732 28.9502 13.6 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 03:51:32 39.1438 28.9942 5.6 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 03:49:33 36.4398 28.9633 20.8 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 03:44:55 38.1053 36.9473 3.9 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 03:42:51 34.6970 25.3453 16.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 03:23:57 38.2260 26.2205 5.3 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.20 02:58:14 37.2295 36.7017 9.4 -.- 1.6 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 02:54:33 38.0262 37.4078 7.2 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 02:54:13 39.3830 28.3115 17.8 -.- 1.2 -.- OKCULAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.20 02:50:50 37.9732 37.5183 5.3 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 02:49:31 39.6107 27.8810 5.3 -.- 1.5 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.11.20 02:21:31 34.5563 26.1150 84.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 02:10:04 40.5737 28.2122 9.7 -.- 2.2 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.11.20 01:15:16 37.9812 36.3547 3.4 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 00:52:41 40.7667 31.6263 14.8 -.- 1.6 -.- COMLEKCILER-(BOLU) İlksel

2023.11.20 00:25:32 38.1083 36.5632 7.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



