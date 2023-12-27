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  4. MALATYA'DA DEPREM! 27 Aralık 2023 Doğanşehir Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Sivas'tan da hissedildi

MALATYA'DA DEPREM! 27 Aralık 2023 Doğanşehir Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Sivas'tan da hissedildi

27.12.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı. Son dakika haberinin ardından birçok kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırıyor. Birçok kişi "27 Aralık 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yayımlanan son depremler listesi..

MALATYA'DA DEPREM! 27 Aralık 2023 Doğanşehir Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Sivas'tan da hissedildi

AFAD Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Malatya depreminin merkez üssü Doğanşehir olarak belirtildi. Birçok kişi arama motorlarında "27 Aralık 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar..

MALATYA'DA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD Malatya'da 4.3 büyüklüğünde, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan bir deprem gerçekleştiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Saat 10:55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Depremle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelen açıklama şöyle:

"Malatya Doğanşehir’de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

SON DEPREMLER LİSTESİ! (27 ARALIK 2023)

2023.12.27 10:55:11 38.0408 37.6608 5.0 -.- 4.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.27 10:26:55 34.7563 33.2778 50.0 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel
2023.12.27 10:22:27 40.8405 30.9763 6.4 -.- 2.0 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 09:59:28 39.0580 27.4815 0.0 -.- 1.8 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.12.27 09:34:47 40.8075 31.1265 1.5 -.- 1.5 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2023.12.27 09:14:17 40.8087 30.9877 5.1 -.- 2.5 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 08:59:36 38.4710 26.3723 12.8 -.- 2.4 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.27 08:44:02 37.8717 36.5618 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 08:20:48 37.8540 36.1492 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.27 07:52:45 40.8267 31.0045 15.5 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 07:39:22 38.1503 36.5027 1.9 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 06:53:14 38.8838 32.7678 14.2 -.- 1.4 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.12.27 06:26:44 38.2437 37.6710 10.0 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.27 06:08:27 38.0697 36.5837 5.0 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 06:05:37 37.4320 36.6847 7.7 -.- 2.1 -.- KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 04:58:51 36.4467 36.4713 2.2 -.- 1.6 -.- MURATPASAKIZILKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.27 04:47:01 38.2603 38.6380 5.0 -.- 2.0 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.12.27 04:43:41 37.0360 35.6812 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.12.27 03:25:35 38.0753 37.2325 6.6 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 03:00:35 38.0768 36.6470 8.5 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 02:21:40 37.9195 36.1535 1.9 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.27 02:05:12 42.0415 36.9373 8.7 -.- 2.3 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.12.27 00:35:38 39.3500 37.1527 6.4 -.- 1.9 -.- GURPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2023.12.27 00:29:01 37.8370 27.0215 5.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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