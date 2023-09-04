MALATYA'DA DEPREM! 4 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Yazıhan sallandı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntının merkez üssü Yazıhan olarak açıklandı. Depremin Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildiği aktarıldı. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MALATYA, YAZIHAN'DA DEPREM

Malatya'da saat 07.30 sıralarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Depremin merkez üssü Yazıhan olarak duyuruldu.

Sarsıntı AFAD'ın verilerine göre 7 km. derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km. derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

