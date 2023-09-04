HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MALATYA'DA DEPREM! 4 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Yazıhan sallandı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi

MALATYA'DA DEPREM! 4 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Yazıhan sallandı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi

04.09.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya ile ilgili son dakika deprem açıklaması yapıldı. Malatya'da 3.9 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Sarsıntı çevre iller olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya'da meydana gelen sarsıntıya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Birçok kişi arama motorlarında "Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM! 4 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Yazıhan sallandı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntının merkez üssü Yazıhan olarak açıklandı. Depremin Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildiği aktarıldı. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MALATYA, YAZIHAN'DA DEPREM

Malatya'da saat 07.30 sıralarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Depremin merkez üssü Yazıhan olarak duyuruldu.

Sarsıntı AFAD'ın verilerine göre 7 km. derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km. derinlikte gerçekleşti.

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı! Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı!
Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! Meteoroloji'den İstanbul dahil 68 il için sağanak uyarısı! 4-8 Eylül 2023 hava durumuDışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! Meteoroloji'den İstanbul dahil 68 il için sağanak uyarısı! 4-8 Eylül 2023 hava durumu
Dizi çekimi de yapılan tarihi handa yangın! Dizi çekimi de yapılan tarihi handa yangın!
Anahtar Kelimeler:
Malatya Son depremler deprem mi oldu malatya deprem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.