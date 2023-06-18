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MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Elazığ ve Adıyaman'dan da hissedildi!

18.06.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 18 Haziran Pazar günü Malatya'da bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Elazığ ve Adıyaman'dan da hissedildi!

MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Elazığ ve Adıyaman'dan da hissedildi!

Malatya'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Malatya başta olmak üzere Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Malatya depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Malatya'da deprem açıklaması...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Pütürge (Malatya) merkezli 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak açıklandı. Depremin Malatya'nın Pütürge ilçesinin Söğütlü beldesinde gerçekleştiği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.06.18 18:36:29 38.2105 38.5998 9.2 -.- 4.5 4.5 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.18 18:25:47 37.9252 36.2558 14.4 -.- 1.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.18 18:23:18 37.8890 36.3062 16.8 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 18:21:14 40.8393 31.6852 4.8 -.- 2.2 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.06.18 18:16:14 38.3588 38.8848 5.8 -.- 1.8 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2023.06.18 18:08:34 37.9725 36.2227 5.0 -.- 2.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 18:03:50 38.1485 37.2263 8.3 -.- 2.1 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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deprem Malatya

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