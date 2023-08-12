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Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

12.08.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya depremi son dakika araştırmaları hız kazandı. Depremi hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Malatya'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 16.39'da gerçekleşen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorguluyorlar. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.39'da Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 6.35 km olarak kaydedildi.

**MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

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Malatya'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.39'da gerçekleşen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Öte yandan AFAD, saat 16.40'da yani depremden yaklaşık 1 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

deprem 2

KANDİLLİ RASATHASANESİ 12 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.08.12 16:48:35 38.3395 38.2373 7.2 -.- 2.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.12 16:45:28 38.3790 38.2287 8.4 -.- 2.2 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.12 16:39:14 38.3075 38.2352 5.0 -.- 4.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.12 16:22:29 38.4682 39.3258 5.8 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.12 16:07:55 37.8590 36.6862 6.8 -.- 2.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 16:05:29 37.5382 35.8383 18.6 -.- 1.0 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.12 16:02:55 37.8268 36.3325 11.6 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 15:39:48 38.4013 38.2570 7.9 -.- 2.0 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2023.08.12 15:34:23 37.3815 36.8433 6.8 -.- 2.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 15:25:27 38.5228 40.5893 11.3 -.- 1.2 -.- HEDIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.12 15:22:36 40.8088 31.7702 0.0 -.- 1.9 -.- TOKMAKLAR-(BOLU) İlksel
2023.08.12 15:14:06 38.5447 40.5578 5.9 -.- 3.2 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.12 14:55:38 38.4773 37.3327 7.1 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.12 14:51:20 38.2933 31.0783 9.8 -.- 1.6 -.- ILEGI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.08.12 14:09:52 38.4698 37.6238 5.0 -.- 1.7 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.12 14:08:39 38.1565 36.6217 9.2 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 13:15:08 38.9653 44.2690 5.0 -.- 3.2 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN) İlksel
2023.08.12 13:10:24 36.1340 33.5303 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.08.12 13:09:41 37.9732 36.4182 11.3 -.- 1.8 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 13:06:18 37.8178 36.2710 9.9 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 13:02:46 37.8958 36.3543 26.7 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 12:57:41 38.0682 37.7200 9.3 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.12 12:54:01 37.9210 36.1962 4.6 -.- 2.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 12:45:07 38.1112 38.4693 10.1 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.12 12:42:49 37.8645 36.2202 6.1 -.- 3.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 12:31:43 38.0993 32.5817 0.0 -.- 1.6 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.12 12:29:00 37.6137 35.8160 5.0 -.- 1.5 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.12 12:28:01 38.1232 36.6158 5.8 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 12:24:38 38.4370 38.2475 22.3 -.- 1.5 -.- DILEK-(MALATYA) İlksel
2023.08.12 12:14:50 39.5868 29.3162 5.0 -.- 1.9 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.08.12 12:12:52 41.9718 30.4978 8.7 -.- 2.4 -.- KARADENIZ İlksel


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