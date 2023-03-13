Malatya'da dikkat çeken görüntü! Cam köprü ve seyir terası depremde ayakta kaldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da büyük hasara neden oldu. Depremler sonucu Malatya'da ilk belirlemelere göre bin 200’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.

CAM KÖPRÜ VE SEYİR TERASI DEPREMDE AYAKTA KALDI

Büyük yıkımın yaşandığı kentte birçok tarihi ve kültürel yapılarda zarar görürken, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi’nde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği 242 metre yükseklikteki seyir terası ile asma cam köprü depremde dimdik ayakta kaldı.

Bölgeyi ziyaret ederek cam köprü üzerinde yürüyüş yapan ilçe sakinlerinden Abdullah Akgün, bin 500 rakımda bulunan seyir terası ile asma köprünün depremde hasar görmediğini gözlemlediklerini belirtti.

(İHA)

