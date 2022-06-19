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  4. Malatya'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 2'si ağır 6 yaralı

Malatya'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 2'si ağır 6 yaralı

19.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Feci kazada 6 kişi yaralanırken iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Malatya'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 2'si ağır 6 yaralı

Feci kaza, 12.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı Kuzey kuşak çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.M. (43) idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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6 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü ile birlikte H. M. (36), B.M. (13), E.M. (7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.M. İle E.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
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