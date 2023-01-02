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Malatya'da göreve giden polisler kaza yaptı: 5 yaralı

02.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da göreve giden polis ekiplerini taşıyan otomobil kaza yaptı. Kazada 5 polis memuru yaralandı.

Malatya'da göreve giden polisler kaza yaptı: 5 yaralı

Malatya'daki feci kaza, 08.15 sıralarında Malatya -Sivas karayolu Yazıhan kavşağında mevkiinde geldi. Edilen bilgilere göre, Hekimhan ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli beş polis memurunun içerisinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada polis memurları A.A.,S.E.,M.K., S.Ö.,Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane de tedavileri süren polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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trafik kazası polis Malatya

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