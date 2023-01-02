Malatya'da göreve giden polisler kaza yaptı: 5 yaralı

Malatya'daki feci kaza, 08.15 sıralarında Malatya -Sivas karayolu Yazıhan kavşağında mevkiinde geldi. Edilen bilgilere göre, Hekimhan ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli beş polis memurunun içerisinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada polis memurları A.A.,S.E.,M.K., S.Ö.,Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane de tedavileri süren polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

