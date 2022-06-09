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Malatya'da hareketli dakikalar... Polis merkezi önünde silahlı saldırı

09.06.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir polis merkezi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Polis merkezi önündeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da hareketli dakikalar... Polis merkezi önünde silahlı saldırı

Malatya’da polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 2’si yaralandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

SOHBET EDENLERİNE ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

Olay, SAAT 20.30 sularında Battalgazi ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir polis merkezinin önünde sohbet eden O.D., O.K., M.Y. ile F.Y., tanımadıkları bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacaklarına isabet alan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri polis merkezine sığındı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulanslarda yapılan yaralılar O.D. ile O.K. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerde bir adet tabanca ile 2 boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen M.Y., F.Y., O.Y. ile V.Y. gözaltına alındı.

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Yaralılardan O.D. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde arkadaşları ile polis merkezi önünde konuşurken, tanımadıkları bir şahıs tarafından üzerlerine ateş açıldığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Malatya silahlı saldırı
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