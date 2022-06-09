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Malatya'da 'kayısı koparma' tartışması kavgaya dönüştü! 2'si polis 6 kişi yaralandı

09.06.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 'kayısı koparma' meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2'si polis 6 kişi yaralanırken 13 kişi gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da 'kayısı koparma' tartışması kavgaya dönüştü! 2'si polis 6 kişi yaralandı

Olay, dün akşama doğru Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğan mezrası mevkiinde bulunan bir kayısı bahçesinde izinsiz meyve kopardın meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar hafif şekilde yaralanırken, rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran taraflar burada tekrar tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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2'Sİ POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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