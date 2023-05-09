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Malatya'da korkunç olay! Depremzede ailenin çadırında yangın, çocuklarını yanlarına almayı unuttular

09.05.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da korkunç bir olay yaşandı. Depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli sobadan yangın çıktı. Aile panikle dışarı çıkarken 4 yaşındaki çocuklarını içeride unuttu. 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'da korkunç olay! Depremzede ailenin çadırında yangın, çocuklarını yanlarına almayı unuttular

Yangın, gece yarısı Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta kurulu çadırda çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı. Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

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ÇOCUKLARINI İÇERİDE UNUTTULAR

İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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yangın Malatya

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