Malatya’da siyanür alarmı! 3 rütbeli asker hastaneye kaldırıldı

Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi’nde yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan ardından kaldırılığı Turgut Özal Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybeden Hasan Gültekin (28) cinayeti soruşturmasını yürüten jandarma ekipleri, Battalgazi bölgesinde cinayetle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bir kişinin evinde araştırma yaparken, toz halinde buldukları bir maddenin uyuşturucu olup olmadığını belirlemek için tattı.

'SİYANÜR' YANITINI ALINCA, HEMEN HASTANEYE BAŞVURDULAR

Toz halinde olan maddeyi tadan 3 rütbeli asker ev sahibine maddenin ne olduğunu sorduğunda ’siyanür’ yanıtını alınca panikle hastaneye başvurdu.Turgut Özal Tıp Fakültesi’nde zehirlenme şüphesi ile müşahede altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ev aramasında bulunan toz halindeki beyaz maddenin siyanür olup olmadığı araştırılıyor.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Hasan Gültekin cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü serbest bırakılırken, cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf eden S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

