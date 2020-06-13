Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Edinilen bilgiye göre Elazığ’dan Malatya istikametine gelen bir yük treni ile Malatya’dan Elazığ istikametine giden başka bir yük treni, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Karabağlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki trenin makinist bölümleri demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Bölge halkının da yardıma koştuğu kazada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri tarafından demir yığınına dönen trende arama çalışmaları başlatıldı. Kazada yaralanan İbrahim Halil Kaya, Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtararak olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, Mahmut Kaya isimli demiryolu çalışanın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarma ekipleri enkaz altında kayıp olarak aranan Mehmet Ulutaş'ın da cansız bedenine ulaştı. Arama çalışmalarının sonlanmasının ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olay yerine gelerek kaza ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Baruş, gazetecilerin "Kazanın sebebiyle ilgili bir soruşturma yapıldı mı?" sorusu üzerine ise "O konuda yetkililer gerekli açıklamaları yapacaklardır yeri geldiğinde, şuanda bir şey söyleyemeyiz. İncelemeler sonucunda belli olacak." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da kazadan büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Kazanın ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hemen bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına destek verdiğini aktaran Gürkan, kendilerine ulaşan bilgilere göre kazaya karışan trenlerden birinin Elazığ'dan gelen normal sevkli tren, diğer trenin ise sevk izni bulunmadan Malatya'dan hareket ettiği iddia edilen tren olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA-DHA-AA