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Malatya’da yürek yakan olay! Mamadan zehirlenen 3 bebekten 2’si hayatını kaybetti

11.02.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si yaşama veda etti. Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Diğer bebeğin tedavisi ise sürüyor.

Malatya’da yürek yakan olay! Mamadan zehirlenen 3 bebekten 2’si hayatını kaybetti

Olay, Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlı Sokak içerisinde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi. Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

3 BEBEKTEN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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