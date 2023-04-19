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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç birbirine girdi

19.04.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç birbirine girdi

Kaza, 20.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu sanayi alt geçidi girişinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.A.E. idaresindeki araç ile aynı yöne ilerleyen M.F. yönetimindeki araç çarpıştı.

Dört aracın daha karıştığı kazada M.A.E. ile M.K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya

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