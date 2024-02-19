Malatya'daki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! "Depremlerin batıya kayması 6 Şubat'tan sonra..."

Malatya depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bugün Doğanşehir merkezli depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, Bugünkü Malatya depreminin Doğanşehir fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

"Malatya, Doğanşehir-Söğüt’te 4,1 deprem oldu. Deprem Doğanşehir fayı üzerinde. Son zamanlarda depremlerin batıya, yani Doğanşehir ve Malatya Faylarına doğru kayması bu yörenin 6 Şubattan sonra yüklenmiş olabileceğini gösteriyor."

Malatya, Doğanşehir-Söğüt’te 4,1 deprem oldu. Deprem Doğanşehir fayı üzerinde. Son zamanlarda depremlerin batıya, yani Doğanşehir ve Malatya Faylarına doğru kayması bu yörenin 6 Şubattan sonra yüklenmiş olabileceğini gösteriyor pic.twitter.com/apmQ4RKkX3 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 19, 2024







