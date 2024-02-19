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Malatya'daki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! "Depremlerin batıya kayması 6 Şubat'tan sonra..."

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 19:27 | Son Güncelleme:
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Malatya'da Doğanşehir merkezli bir deprem yaşandı. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, bugün olan depremle sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede batıya kayan depremlere dikkat çekti. Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'tan sonra yüklenmiş olabileceğini de söyledi.

Malatya'daki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! "Depremlerin batıya kayması 6 Şubat'tan sonra..."

Malatya depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bugün Doğanşehir merkezli depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, Bugünkü Malatya depreminin Doğanşehir fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

"Malatya, Doğanşehir-Söğüt’te 4,1 deprem oldu. Deprem Doğanşehir fayı üzerinde. Son zamanlarda depremlerin batıya, yani Doğanşehir ve Malatya Faylarına doğru kayması bu yörenin 6 Şubattan sonra yüklenmiş olabileceğini gösteriyor."


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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya naci görür
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