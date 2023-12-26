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  4. Malatya’daki şehit cenazesinde CHP'ye tepki! Çelengi parçaladılar…

Malatya’daki şehit cenazesinde CHP'ye tepki! Çelengi parçaladılar…

26.12.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Şehit cenazelerinde CHP’ye yönelik süren tepkilere bir yenisi daha eklendi. Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın şehit oldu. Şehit Emre Taşkın, Malatya’da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı öncesinde cenaze namazına katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki göstermesi dikkat çekti. Cenaze törenine katılanlar arasında olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı.

Bu esnada cenazeye katılan vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve tekbir" sloganları attı.

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İHA

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