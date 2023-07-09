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Malatya-Elazığ karayolunda faciadan dönüldü! Trafik akışı kesildi

09.07.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya-Elazığ karayolunda yakıt dolu bir tankerin devrilmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Tanker sürücüsünün yaralandığı kazada yakıtın yola akması nedeniyle trafik akışına uzun süre izin verilmedi.

Malatya-Elazığ karayolunda faciadan dönüldü! Trafik akışı kesildi

Korkutan kaza, öğlen saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Hacihaliloglu Çiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.Ö. (58) yönetimindeki tır, Malatya istikametinden Elazığ istikametine seyir halindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yolun sağında bulunan çöp konteynırına çarparak devrildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan tanker sürücüsü 112 ambulansı ile Turgut Özal tıp Merkezine kaldırıldı.

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TANKERDEKİ YAKIT YOLA AKTI

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası tankerden yakıt akması nedeniyle yol çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve jandarma çevre güvenliği alırken, yakıtın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ile yol tek taraflı trafiğe açıldı.

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Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Malatya kaza

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